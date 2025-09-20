Украина. Премьер лига20 сентября 2025, 19:31 | Обновлено 20 сентября 2025, 19:55
ВИДЕО. Первый гол в новой команде. Полесье дважды забило новичку УПЛ
Велетень забил с линии, а затем добавил Гайдучик
В матче чемпионата Украины между Полесьем и Кудровкой отличился хавбек Владислав Велетень, который переправил мяч в ворота буквально с линии.
Для игрока это первый мяч в составе новой команды. Недавно Велетень перешел в житомирскую команду из Колоса.
Чемпионат Украины. 6-й тур
Полесье – Кудровка 2:0
Голы: Велетень, 56, Гайдучик, 82
