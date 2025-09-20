441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?

К началу игры с «Эвертоном» «Ливерпуль» оставил на скамейке запасных 9 игроков общей стоимостью 441 миллион евро.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Самыми дорогими новичками команды, которые не вышли в стартовый состав на поединок, были Флориан Вирц (140 млн), Александер Исак (120 млн) и Джереми Фримпонг (50 млн).

Скамейка запасных Ливерпуля перед матчем с Эвертоном

Флориан Вирц – 140 млн

Александер Исак – 120 млн

Джереми Фримпонг – 50 млн

Кертис Джонс – 45 млн

Гиорги Мамардашвили – 30 млн

Джо Гомес – 20 млн

Эндрю Робертсон – 18 млн

Рио Нгумоха – 10 млн

Ватару Эндо – 8 млн