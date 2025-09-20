441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?
Новички Вирц, Исак и Фримпонг не вышли в стартовом составе на матч против «Эвертона»
К началу игры с «Эвертоном» «Ливерпуль» оставил на скамейке запасных 9 игроков общей стоимостью 441 миллион евро.
20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Самыми дорогими новичками команды, которые не вышли в стартовый состав на поединок, были Флориан Вирц (140 млн), Александер Исак (120 млн) и Джереми Фримпонг (50 млн).
Скамейка запасных Ливерпуля перед матчем с Эвертоном
- Флориан Вирц – 140 млн
- Александер Исак – 120 млн
- Джереми Фримпонг – 50 млн
- Кертис Джонс – 45 млн
- Гиорги Мамардашвили – 30 млн
- Джо Гомес – 20 млн
- Эндрю Робертсон – 18 млн
- Рио Нгумоха – 10 млн
- Ватару Эндо – 8 млн
Wirtz ❌— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 20, 2025
Isak ❌
Frimpong ❌
Just the €441million sitting on the Liverpool bench today 🤩 pic.twitter.com/QrccdwCBmT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре полуфинала КБДК
Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены