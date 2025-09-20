Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?
Англия
20 сентября 2025, 17:14 |
405
0

441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?

Новички Вирц, Исак и Фримпонг не вышли в стартовом составе на матч против «Эвертона»

20 сентября 2025, 17:14 |
405
0
441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?
Getty Images/Global Images Ukraine

К началу игры с «Эвертоном» «Ливерпуль» оставил на скамейке запасных 9 игроков общей стоимостью 441 миллион евро.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Самыми дорогими новичками команды, которые не вышли в стартовый состав на поединок, были Флориан Вирц (140 млн), Александер Исак (120 млн) и Джереми Фримпонг (50 млн).

Скамейка запасных Ливерпуля перед матчем с Эвертоном

  • Флориан Вирц – 140 млн
  • Александер Исак – 120 млн
  • Джереми Фримпонг – 50 млн
  • Кертис Джонс – 45 млн
  • Гиорги Мамардашвили – 30 млн
  • Джо Гомес – 20 млн
  • Эндрю Робертсон – 18 млн
  • Рио Нгумоха – 10 млн
  • Ватару Эндо – 8 млн
По теме:
Виртц до сих пор не отметился ни одним голевым действием за Ливерпуль в АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Ливерпуль одержал юбилейную победу в мерсисайдском дерби в АПЛ
Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Эвертон Флориан Вирц Александер Исак Джереми Фримпонг Кертис Джонс Гиорги Мамардашвили Джо Гомес Эндрю Робертсон Рио Нгумоха Ватару Эндо финансы статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19 сентября 2025, 18:49 49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре полуфинала КБДК

Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Футбол | 20 сентября 2025, 15:36 7
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки
Гремио готов продать Мека в Шахтер. СМИ назвали сумму вероятной сделки

Прежние предложения «горняков» по хавбеку были отклонены

Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Другие виды | 20.09.2025, 00:22
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 20.09.2025, 17:32
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20.09.2025, 12:19
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 1
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 46
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 7
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем