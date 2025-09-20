ВИДЕО. Невероятный пас Салаха. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон».

Команды играют на стадионе «Anfield» в Ливерпуле. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На десятой минуте встречи вингер «мерсисадйцев» Мохамед Салах отдал точный и красивый пас на Гравенберха, который одним касанием переправил мяч в ворота и вывел подопечных Арне Слота вперед.

ГОЛ, 1:0! Гравенберх, 10 мин

ВИДЕО. Гравенберх переправил мяч в ворота Эвертона после невероятной передачи от Мохамеда Салаха