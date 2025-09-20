Бенфика столкнулась с проблемами из-за футболиста, подписанного летом

В понедельник, 22 сентября, «Бенфика» должна заплатить бразильскому «Палмейрасу» вторую часть суммы за трансфер полузащитника Ришара Риоса в размере 4,5 миллиона евро. Изначально выплата была запланирована на 15-е число, но деньги не были переведены в Бразилию из-за ошибки банковской системы.

Клубы сообщили, что постоянно находятся на связи – «орлы» уже рассказали команде из Сан-Паулу, что не виноваты в этом инциденте. Учитывая, что 10-дневный срок оплаты ещё не истек, «Бенфика» в своём заявлении сообщила, что не допустила просрочки платежа.

«Палмейрас» потребовал от лиссабонского клуба выплатить 27 миллионов евро за трансфер тремя частями. Первый платеж был выдан сразу после получения международного трансферного сертификата (ITC), второй – в сентябре 2026 года, а третий – в сентябре 2027 года.

В свою очередь «Бенфика» попросила разделить первый взнос на два платежа по 4,5 млн евро: первый – при выдаче ITC, второй – 15 сентября. Однако, как сообщило издание A BOLA, платёж от 15 сентября не был обработан. Однако «красные» быстро сообщили «Палмейрасу» об ошибке в банковской обработке и пообещали, что деньги поступят в понедельник.

«Бенфика» выступила с заявлением, в котором разъясняется, что с ее стороны нет никаких нарушений контракта при оплате перехода Ричарда Риоса.