ОФИЦИАЛЬНО. К Трубину присоединился самый дорогой игрок в истории Бенфики
Ришар Риос перебрался в Португалию из Бразилии за 27 млн евро
Полузащитник бразильского «Палмейраса» и сборной Колумбии Ришар Риос официально стал игроком португальской «Бенфики». Лиссабонский клуб сообщил о трансфере футболиста на свое официальном сайте.
Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года, «орлам» пришлось заплатить 27 млн евро, что сделало переход Риоса самым дорогим приобретением в истории клуба.
Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда «Бенфика» оформила трансфер полузащитника Оркуна Кекчю из нидерландского «Фейеноорда» за 25 млн евро.
«Это огромная радость для меня и моей семьи. Это огромный шаг в моей карьере. Я всегда мечтал играть в Европе, и теперь буду выступать за такой гигантский клуб, как «Бенфика». Это очень приятно для меня и моей семьи», – не скрывал эмоций полузащитник.
В прошлом сезоне 25-летний Ришар провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость Риоса составляет 16 млн евро.
Стоит отметить, что колумбиец станет одноклубником голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.
2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ 🕺#RichardRíos2030 pic.twitter.com/d6CKZCDXdH— SL Benfica (@SLBenfica) July 22, 2025
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