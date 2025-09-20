Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь БЕЛАНОВ: «Этот тренер походил на торговца металлом»
Игорь БЕЛАНОВ: «Этот тренер походил на торговца металлом»

Легендарный футболист рассказал об этапе своей карьеры в Германии

Игорь БЕЛАНОВ: «Этот тренер походил на торговца металлом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов признался, почему провалил этап карьеры в Германии, где он выступал за Айнтрахт из Брауншвейга и Боруссию из Менхенгладбаха

«Все очень просто. После киевского «Динамо» я попал в клуб, который был на последнем месте.

Со всем уважением к истории Боруссии (Менхенгландбах), там мой тренер походил на торговца металлом, который недавно закончил с торговлей и занялся футболом. Он бросал нам мячи, как это делали в моем детстве.

После Лобановского, после киевского Динамо, перейти в такую ​​команду было ошибкой, но я понял это позже. То же было с Блохиным. Если вы помните, он пошел в Австрию, кажется, в клуб третьей лиги», – рассказал Беланов.

За Боруссию (Менхенгладбах) Беланов провел 27 поединков во всех официальных турнирах, забив пять голов и три результативных передачи. В составе Айнтрахта из Брауншвейга украинец отыграл 69 матчей, забив 22 гола.

