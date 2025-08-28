Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 16:24 |
Игорь Беланов в шоке от общего уровня киевского Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Легендарный украинский экс-футболист и обладатель Золотого мяча Игорь Беланов прокомментировал слухи о трансфере нападающего киевского Динамо Владислава Ваната в каталонскую Жирону:

«Я не вижу его в серьезных матчах. Вообще, когда я услышал, что они проиграли Пафосу, то был шокирован. Это кошмар. Нельзя так опускать уровень Динамо.

Извините меня, но мы пахали, это было нашей жизнью, мы стремились проявить себя. Все прекрасно знают, что Динамо – это наша история. И вот она так опустилась. Это неправильно.

Давайте, конечно, еще посмотрим, жизнь покажет. Но так относиться нельзя. Мне кажется, нужны серьезные изменения. Они тренеров меняют, а коллектива все равно нет. У нас коллектив был. Все с характером были. Каждый на своем месте. Там на Золотой мяч заслуживали и Яковенко, и Заваров, и Василий Рац. Половина команды на него заслуживала. Мы никого не боялись. Да, играли с уважением к сопернику, но не боялись».

Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Игорь Беланов
Дмитрий Вус Источник: Telegram
SHN
Но к Суркису вопросов нет.
Он передержал многих игроков не давая развиваться молодым.
Молодые по арендам катают,а тут стабильный состав и заработок.
После ухода Чохонилидзе перестали вообще смотреть на рынок СНГ.
Вон Карабах и Кайрат в ЛЧ.
Если и покупают,то мутных макак за оверпрайс.
