Колос – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок шестого тура Премьер-лиги состоится 20 сентября в 15:30 по киевскому времени
В субботу, 20 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Колос» из Ковалевки и ровенский «Верес».
Команды играют на стадионе «Колос». Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
После пяти туров «Колос» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Вереса» шесть очков, клуб разместился на десятой позиции.
Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 20 сентября
Колос – Верес – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
