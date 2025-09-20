Колос – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 20 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Колос» из Ковалевки и ровенский «Верес».

Команды играют на стадионе «Колос». Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

После пяти туров «Колос» набрал 13 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Вереса» шесть очков, клуб разместился на десятой позиции.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур. 20 сентября

Колос – Верес – 0:0 (обновляется)

