КРАВЕЦ: «Мы с Хачериди ходили и уговаривали Суркиса купить Себальоса»

Бывший форвард и экс-скаут Динамо Артем Кравец рассказал о подготовке трансфера колумбийского защитника Брайана Себальоса в киевский клуб:

«Мы не ездили его смотреть, и возможности такой не было. Была фраза, что вот закончится война, тогда будем ездить, кого-то смотреть. И вот если говорить о Себальосе. На всех официальных ресурсах, где мы могли посмотреть его рост, он был не 192, а 189 см. Мы смотрели его на видео, и в первую очередь я веду к тому, что дело не в росте, а в игре головой. Ну, в моем понимании это так. Возможно, я ошибаюсь, пусть будет так.

Смотря на его игру головой, у него вообще нет проблем. Мы смотрели видео все, и владельцы, и главный тренер, и никто не сказал: да он не 189, он меньше. Проверить лично, поехать – не было возможности. На всех ресурсах писали 189 см. Но даже сейчас рост не проблема. Если говорим об игре головой, у меня сразу пример Серхио Рамоса, который ростом 184–185 см, и сколько он забил голов головой, сколько выиграл единоборств – один из лучших в мире. Я против него играл и знаю это на своем опыте. Для меня рост – не проблема.

Игра головой – он забил гол головой, выпрыгнул так, что любой бы позавидовал. И примеры еще есть: центральный защитник, 192 см, но не может оторваться от земли, не рассчитывает, где мяч приземлится, как сыграть корпусом. То есть, окей, если говорить о том, что рост – не получилось, но я не принимал решения брать его или нет. Проблема была найдена, когда он приехал. Можно было это решить, но решили не отыгрывать. Потом решили обвинить нас в том, что мы сделали ошибку.

Что касается травмы – тоже очень просто. Первая его травма – команда работала уже 10–14 дней под сильными нагрузками. Человек приехал после полутора месяцев примерного отпуска, и его бросили под двухразовые тренировки без понимания того, что он может быть не готов. Даже после трех недель отпуска идет втягивание, а тут его бросили прямо внутрь. При таком раскладе травму получить очень легко.

Была такая фраза, которая меня окончательно добила. Была фраза, услышанная мной и Женей Хачериди: «А когда вы вернете деньги за Себальоса?» И у меня глаза были просто… Ну, такие. Получается, что это моя вина и Хачериди, что он не заиграл в Динамо. Ну, окей.

Из всех кандидатов мы взяли только Себальоса. И то, я думаю, что мы бы его не взяли, если бы мы с Хачериди не ходили, не уговаривали президента его взять. И ходили мы не раз. Наверное, из-за этого нам и прилетела эта фраза: когда мы деньги вернем. Ну, это так же типа история о том, что я говорил, то есть инициатива».