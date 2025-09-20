Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»

Экс-игрок Рейнджерс и Фиорентины Лоренцо Аморузо расхвалил украинского форварда римской Ромы Артема Довбика.

«Если «Рома» будет быстрой, она добьется результата. Мне кажется странным, что они не хотят сделать ставку на Довбика, потому что он не стал провалом в прошлом сезоне. Я думаю, что он идеально подходит Гасперини.

Если «Рома» будет играть медленно, она точно станет более предсказуемой командой. Лацио потерял игроков, они не усилились и найти решение в такой ситуации тяжелее. Теперь наступает дерби, но оно не подчиняется никакой логике», – сказал Аморузо.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.