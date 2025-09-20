Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
20 сентября 2025, 00:42
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»

Лоренцо Аморузо похвалил Артема Довбика

Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-игрок Рейнджерс и Фиорентины Лоренцо Аморузо расхвалил украинского форварда римской Ромы Артема Довбика.

«Если «Рома» будет быстрой, она добьется результата. Мне кажется странным, что они не хотят сделать ставку на Довбика, потому что он не стал провалом в прошлом сезоне. Я думаю, что он идеально подходит Гасперини.

Если «Рома» будет играть медленно, она точно станет более предсказуемой командой. Лацио потерял игроков, они не усилились и найти решение в такой ситуации тяжелее. Теперь наступает дерби, но оно не подчиняется никакой логике», – сказал Аморузо.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Артем Довбик Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Серия A
Источник: Tuttomercatoweb
