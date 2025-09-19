Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 19:11 | Обновлено 19 сентября 2025, 19:20
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение

Виталий Бойко рассказал интересную историю из периода детско-юношеского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Новичок ровенского «Вереса» Виталий Бойко посетил один из местных барбершопов, где рассказал интересную историю об Артеме Довбике, который в юношестве играл за черкасскую команду.

Расскажи какую-нибудь интересную историю, связанную с твоим звездным земляком Артемом Довбиком?

– Когда-то в детстве играли за одну команду (Виталий и Артем играли вместе за черкасский СДЮСШОР, – прим.) мы не успели на автобус, который должен вести нас на игру. Тренер заставил нас бежать за автобусом, – сказал Бойко.

Сейчас Артем Довбык выступает за римскую Рому, а Виталий Бойко перешел из расположения черкасского ЛНЗ в ровенский Верес.

По теме:
Клуб УПЛ отказался от легионера. Его лично выгнал главный тренер
Локомотив и Нива Винница одержали победы. Результаты 9-го тура Второй лиги
Эрен АЙДИН: «Встреча с Тураном во Львове была для меня особым моментом»
Артем Довбик Виталий Бойко Рома Рим Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
serg1508
Довбик біг швидше і тому опинився в Ромі ))
Ответить
+1
