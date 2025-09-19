Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение

Новичок ровенского «Вереса» Виталий Бойко посетил один из местных барбершопов, где рассказал интересную историю об Артеме Довбике, который в юношестве играл за черкасскую команду.

Расскажи какую-нибудь интересную историю, связанную с твоим звездным земляком Артемом Довбиком?

– Когда-то в детстве играли за одну команду (Виталий и Артем играли вместе за черкасский СДЮСШОР, – прим.) мы не успели на автобус, который должен вести нас на игру. Тренер заставил нас бежать за автобусом, – сказал Бойко.

Сейчас Артем Довбык выступает за римскую Рому, а Виталий Бойко перешел из расположения черкасского ЛНЗ в ровенский Верес.