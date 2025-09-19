Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей ДАВЫДОВ: «Люди стали в автобус, а мы играли в футбол»
Кубок Украины
Сергей ДАВЫДОВ: «Люди стали в автобус, а мы играли в футбол»

Полузащитник тернопольской «Нивы» прокомментировал победу над СК «Полтава»

ФК Нива Тернополь. Сергей Давыдов

В поединке 1/16 финала Кубка Украины тернопольская «Нива» со счетом 3:0 обыграла СК «Полтава». Результат матча прокомментировал автор одного из забитых мячей Сергей Давыдов.

«Эмоции, конечно, положительные. Дома, при своих болельщиках выиграть, причем забитый гол. Невероятные эмоции и хочется повторять это в каждом матче дальше. Я считаю, что мы полностью контролировали эту игру, и с первой минуты нам отдали мяч. Люди стали прямо в автобус, а мы играли в футбол. Но там вышли молодые ребята. Молодые ребята, которые старались доказать, поэтому им за это спасибо. Очень непростой соперник, но мы выиграли, и слава Богу.

Какого соперника хотел бы в следующем раунде? Я не знаю, все решит жребий. Конечно, кто бы нам ни попался, мы будем выходить со стопроцентной отдачей и мы будем стараться вытащить максимум из каждой игры, какой бы это соперник ни был», – сказал Сергей Давыдов.

Полтава Кубок Украины по футболу Юрий Вирт Нива Тернополь пресс-конференция Сергей Давыдов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
