Сергей ДАВЫДОВ: «Люди стали в автобус, а мы играли в футбол»

В поединке 1/16 финала Кубка Украины тернопольская «Нива» со счетом 3:0 обыграла СК «Полтава». Результат матча прокомментировал автор одного из забитых мячей Сергей Давыдов.

«Эмоции, конечно, положительные. Дома, при своих болельщиках выиграть, причем забитый гол. Невероятные эмоции и хочется повторять это в каждом матче дальше. Я считаю, что мы полностью контролировали эту игру, и с первой минуты нам отдали мяч. Люди стали прямо в автобус, а мы играли в футбол. Но там вышли молодые ребята. Молодые ребята, которые старались доказать, поэтому им за это спасибо. Очень непростой соперник, но мы выиграли, и слава Богу.

Какого соперника хотел бы в следующем раунде? Я не знаю, все решит жребий. Конечно, кто бы нам ни попался, мы будем выходить со стопроцентной отдачей и мы будем стараться вытащить максимум из каждой игры, какой бы это соперник ни был», – сказал Сергей Давыдов.