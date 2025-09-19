Клуб УПЛ отказался от легионера. Его лично выгнал главный тренер

В июле во львовский Рух на просмотр приехал панамский центральный защитник Хесус Дельгадо, но надолго в расположении «желто-черных» не задержался.

По информации источника, фактурный защитник должен получить свой шанс в контрольных поединках на летнем собрании, однако его пребывание во Львове оказалось достаточно коротким.

Сообщается, что уже в первом спарринге против Черноморца было заметно, что игроку не хватает нужного уровня. Второй шанс он получил в матче с Эпицентром, где серия ошибок привела к пропущенному голу. После этого тренерский штаб Ивана Федыка решил отказаться от его услуг.

По данным портала Transfermarkt, 24-летний панамский центрбэк имеет цену в 100 тысяч евро. Дельгадо вернулся на свою родину в клуб Умесит.