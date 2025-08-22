Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Руха определился с будущим. Его публично разнес сын Козловского
Украина. Премьер лига
22 августа 2025, 13:06 | Обновлено 22 августа 2025, 14:34
1495
1

Коуч Руха определился с будущим. Его публично разнес сын Козловского

Иван Федык остается во главе «Руха»

22 августа 2025, 13:06 | Обновлено 22 августа 2025, 14:34
1495
1
Коуч Руха определился с будущим. Его публично разнес сын Козловского
ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык получил порцию критики от сына Григория Козловского, Святослава, который, не подбирая слов, прокомментировал «фиаско» желто-черных» в матче против «Оболони» (1:2).

Как стало известно Sport.ua, коуч остается в расположении львовского клуба и продолжает готовить команду к следующему матчу, несмотря на публичную критику.

У Федыка и Козловского был разговор, где решили, что не будут расторгать трудовой договор. Основатель «желто-черных» заверил главного тренера в полной поддержке со своей стороны.

Следующий матч Рух проведет в Кубке Украины. Подопечные Ивана Федыка сыграют против любительского клуба «Кормил». Игра запланирована на воскресенье, 24 августа. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что после проигрыша Оболони Рух потерял защитника

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
ФОТО. Украинская футбольная телеведущая разделась и навела шуму
Иван Федык Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Теннис | 21 августа 2025, 19:24 8
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц

Помимо Элины, Украину в основной сетке мейджора представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Футбол | 22 августа 2025, 13:32 0
«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

Команда Арды Турана разошлась миром с «Серветтом»

Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Футбол | 22.08.2025, 09:29
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Надавал по жопе сынуле
Ответить
0
Популярные новости
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 13
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 14
Другие виды
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
20.08.2025, 09:23 6
Другие виды
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем