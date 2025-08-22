Коуч Руха определился с будущим. Его публично разнес сын Козловского

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык получил порцию критики от сына Григория Козловского, Святослава, который, не подбирая слов, прокомментировал «фиаско» желто-черных» в матче против «Оболони» (1:2).

Как стало известно Sport.ua, коуч остается в расположении львовского клуба и продолжает готовить команду к следующему матчу, несмотря на публичную критику.

У Федыка и Козловского был разговор, где решили, что не будут расторгать трудовой договор. Основатель «желто-черных» заверил главного тренера в полной поддержке со своей стороны.

Следующий матч Рух проведет в Кубке Украины. Подопечные Ивана Федыка сыграют против любительского клуба «Кормил». Игра запланирована на воскресенье, 24 августа. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.

