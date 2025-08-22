Коуч Руха определился с будущим. Его публично разнес сын Козловского
Иван Федык остается во главе «Руха»
Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык получил порцию критики от сына Григория Козловского, Святослава, который, не подбирая слов, прокомментировал «фиаско» желто-черных» в матче против «Оболони» (1:2).
Как стало известно Sport.ua, коуч остается в расположении львовского клуба и продолжает готовить команду к следующему матчу, несмотря на публичную критику.
У Федыка и Козловского был разговор, где решили, что не будут расторгать трудовой договор. Основатель «желто-черных» заверил главного тренера в полной поддержке со своей стороны.
Следующий матч Рух проведет в Кубке Украины. Подопечные Ивана Федыка сыграют против любительского клуба «Кормил». Игра запланирована на воскресенье, 24 августа. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что после проигрыша Оболони Рух потерял защитника
