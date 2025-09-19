Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины

Украинский специалист Сергей Ребров отреагировал на интерес со стороны руководства греческого Панатинаикоса, признавшись, что ему интересно работать только во главе сборной Украины.

– Вам вообще был бы интересный вариант именно с Панатинаикосом. Все же клуб-гранд греческого футбола, именитый?

– Мне интересно работать со сборной Украины, – лаконично сказал Ребров.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).