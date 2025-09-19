Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины

Коуч не думает об уходе из национальной команды

Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров отреагировал на интерес со стороны руководства греческого Панатинаикоса, признавшись, что ему интересно работать только во главе сборной Украины.

– Вам вообще был бы интересный вариант именно с Панатинаикосом. Все же клуб-гранд греческого футбола, именитый?

– Мне интересно работать со сборной Украины, – лаконично сказал Ребров.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

ТвояМамка
Кто бы сомневался, нахлебник)
Ответить
+3
Pop
Он априори не способен думать, нечем 
Ответить
+2
Перець
З цим тренером нажаль  нічого гарного не "світить"
Ответить
+1
Владислав Ткаченко
Гнилий він
Ответить
+1
514839
Чекаємо на новий контракт для Сергія Станіславовича до 2032 року з покращеними умовами!))
Ответить
+1
MaximusOne
А вболівальників запитував, чи їм цікаво дивитися на гру збірної під твоїм керівництвом ?
Ответить
0
AK.228
Жаль
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Лише зі Збірною цікаво! ⚽🇺🇦
І вірю буде з ним прогрес!
За вірність Україні - браво👏
З Ребровим вийдем на ЧС!🌎 😊
Ответить
0
