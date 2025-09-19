Ребров признался, готов ли уйти с поста наставника сборной Украины
Коуч не думает об уходе из национальной команды
Украинский специалист Сергей Ребров отреагировал на интерес со стороны руководства греческого Панатинаикоса, признавшись, что ему интересно работать только во главе сборной Украины.
– Вам вообще был бы интересный вариант именно с Панатинаикосом. Все же клуб-гранд греческого футбола, именитый?
– Мне интересно работать со сборной Украины, – лаконично сказал Ребров.
«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри
Бывший футболист прокомментировал прекращение сотрудничества с «бело-синей» командой
І вірю буде з ним прогрес!
За вірність Україні - браво👏
З Ребровим вийдем на ЧС!🌎 😊