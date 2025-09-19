Тренер СК Полтава: «Мы пропустили слишком много»

На поединок 1/16 Кубка Украины с тернопольской «Нивой» СК «Полтава» выставил юношеский состав и потерпел поражение со счетом 0:3. Итог матча подвел ассистент главного тренера СК «Полтава» Ярослав Здырко.

«Прежде всего, игра оказалась интересной для болельщиков. Были забиты голы. К сожалению, мы пропустили слишком много. Если бы на один-два пропустили меньше, было бы лучше. Ну и, конечно, нам не хватило одного забитого гола хотя бы в концовке, чтобы поднять настроение болельщикам нашим и нашей команде.

Руководством команды и тренерским штабом было принято решение, чтобы сыграли юношеским составом. Это в первую очередь повлияло на результат. Но мы благодарны нашим ребятам, что они старались отдавать все силы до последней минуты и хотели на равных противостоять хорошей команде Нива Тернополь. Великолепная команда, демонстрирующая сейчас содержательный футбол в Первой лиге», – сказал Ярослав Здырко.