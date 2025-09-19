Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Безумные зарплаты в ЛНЗ? Каюк жестко ответил журналисту
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 15:16 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:25
Генеральный директор «фиолетовых» развеял слухи

ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Некоторые украинские СМИ снова заговорили о финансовых возможностях клубов УПЛ, слив в информационное пространство сведения о зарплатах игроков.

По информации источника, в расположении черкасского ЛНЗ есть футболисты, получающие 40 тысяч евро:

«О финансировании мне сложно говорить… Я знаю определенные финансовые условия игроков ЛНЗ. Там есть люди, зарабатывающие 40 тысяч евро. Это не шутка! Одного такого человека я точно знаю», – сказал Спиваковский.

Редактор Sport.ua, связался с генеральным директором черкасского ЛНЗ Василием Каюком, полностью отрицающим эту информацию, обратившись к журналисту:

«Не знаю, откуда господин Спиваковский берет эти цифры. Ни один футболист ЛНЗ не получает зарплату даже вдвое меньше названой им суммы. Такие заявления не соответствуют действительности и только создают ложное представление о клубе», – заявил Каюк.

В нынешнем сезоне подопечные Виталия Пономарева занимают 8 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 5 сыгранных матчей.

Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Михаил Спиваковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
