  4. ВИДЕО. Осуществил мечту. Легионер ЛНЗ осчастливил юного фаната
Кубок Украины
18 сентября 2025, 09:31 |
Марк Ассинор подарил свою игровую футболку болельщику в Ужгороде

ФК ЛНЗ.

В среду, 17 сентября, проходит матч 1/16 финала Кубка Украины, где черкасский ЛНЗ уверенно обыграл харьковский Металлист (2:0).

Один из голов в ворота харьковчан забил ганский нападающий «фиолетовых» Марк Ассинор, но сам форвард больше запомнился поступком после замены.

После выхода с поля ганец подошел к маленькому фанату из Ужгорода, осуществив его мечту – Марк подарил юному болельщику игровую футболку, чем сорвал овации трибун.

После игры пресс-служба «фиолетовых» поинтересовалась у мальчика, какие эмоции он испытывал. Парень был достаточно лаконичным:

– Ты получил футболку Ассинора. У тебя сбылась мечта?

– Да! Это была моя величайшая мечта, чтобы футболист мне дал футболку.

– Как тебе игра, где мы победили Металлист?

– Я бы сказал, что это ожидаемый результат. Нормальная игра, – лаконично резюмировал юный фанат.

На нашем сайте доступен обзор матча Металлист – ЛНЗ, где «фиолетовые» легко разобрались с представителем Первой лиги Украины.

Марк Ассинор ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
