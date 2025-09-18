ВИДЕО. Осуществил мечту. Легионер ЛНЗ осчастливил юного фаната
Марк Ассинор подарил свою игровую футболку болельщику в Ужгороде
В среду, 17 сентября, проходит матч 1/16 финала Кубка Украины, где черкасский ЛНЗ уверенно обыграл харьковский Металлист (2:0).
Один из голов в ворота харьковчан забил ганский нападающий «фиолетовых» Марк Ассинор, но сам форвард больше запомнился поступком после замены.
После выхода с поля ганец подошел к маленькому фанату из Ужгорода, осуществив его мечту – Марк подарил юному болельщику игровую футболку, чем сорвал овации трибун.
После игры пресс-служба «фиолетовых» поинтересовалась у мальчика, какие эмоции он испытывал. Парень был достаточно лаконичным:
– Ты получил футболку Ассинора. У тебя сбылась мечта?
– Да! Это была моя величайшая мечта, чтобы футболист мне дал футболку.
– Как тебе игра, где мы победили Металлист?
– Я бы сказал, что это ожидаемый результат. Нормальная игра, – лаконично резюмировал юный фанат.
На нашем сайте доступен обзор матча Металлист – ЛНЗ, где «фиолетовые» легко разобрались с представителем Первой лиги Украины.
