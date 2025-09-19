Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на должность главного тренера
Англия
19 сентября 2025, 14:10 |
422
3

Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на должность главного тренера

«Красные дьяволы» заинтересованы в услугах Майкла Каррика и Гарета Саутгейта

19 сентября 2025, 14:10 |
422
3
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на должность главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может покинуть свою должность, если не сумеет улучшить результаты команды в ближайшее время.

По информации британской прессы, «красные дьяволы» определились с двумя кандидатами, которые будут претендовать на роль нового наставника в случае увольнения португальского специалиста.

Английский клуб заинтересован в сотрудничестве с бывшим футболистом Майклом Карриком или Гарретом Саутгейтом. «Манчестер Юнайтед» также рассматривал кандидатуру Луиса Энрике, однако испанец сообщил, что он счастлив в ПСЖ и не собирается покидать Францию ни при каких условиях.

Каррик во время профессиональной карьеры игрока выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год, после чего повесил бутсы на гвоздь и остался работать ассистентом в команде. Последним местом работы Майкла был «Мидлсбро», который он покинул после завершения прошлого сезона.

Саутгейт с 2016 года возглавлял сборную Англии, однако в прошлом году покинул расположение национальной команды из-за неубедительных результатов на футбольном поле.

На данный момент подопечные Аморима набрали четыре балла в четырех турах и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. До международного перерыва команда проведет три матча, соперниками станут «Челси», «Брентфорд» и «Сандерленд».

По теме:
Итоги жеребьевки женской Лиги чемпионов. 18 клубов сыграют по новой системе
Дэвид МОЙЕС: «Миколенко? Есть прогресс, но в команде много проблем»
Жеребьевка женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Майкл Каррик Гарет Саутгейт Луис Энрике назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Были провалы. Наставник Жироны отказался сравнивать Ваната и Довбика
Футбол | 19 сентября 2025, 13:19 3
Были провалы. Наставник Жироны отказался сравнивать Ваната и Довбика
Были провалы. Наставник Жироны отказался сравнивать Ваната и Довбика

Мичел разочарован неудачной игрой Абеля Руиса и Бояна Миовски

Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18 сентября 2025, 17:57 27
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве

Сине-желтые сыграли последний матч группового этапа чемпионата мира по волейболу

«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Футбол | 19.09.2025, 08:10
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19.09.2025, 07:36
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Istm
Реброва.
Ответить
+1
Counselor
Гарні фізруки. Втоплять Юнайтед ще більше..
Ответить
0
Victor673256ua
Пора починати потроху переглядати кандидатів
Ответить
0
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 2
Бокс
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 61
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем