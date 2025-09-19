Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на должность главного тренера

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может покинуть свою должность, если не сумеет улучшить результаты команды в ближайшее время.

По информации британской прессы, «красные дьяволы» определились с двумя кандидатами, которые будут претендовать на роль нового наставника в случае увольнения португальского специалиста.

Английский клуб заинтересован в сотрудничестве с бывшим футболистом Майклом Карриком или Гарретом Саутгейтом. «Манчестер Юнайтед» также рассматривал кандидатуру Луиса Энрике, однако испанец сообщил, что он счастлив в ПСЖ и не собирается покидать Францию ни при каких условиях.

Каррик во время профессиональной карьеры игрока выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год, после чего повесил бутсы на гвоздь и остался работать ассистентом в команде. Последним местом работы Майкла был «Мидлсбро», который он покинул после завершения прошлого сезона.

Саутгейт с 2016 года возглавлял сборную Англии, однако в прошлом году покинул расположение национальной команды из-за неубедительных результатов на футбольном поле.

На данный момент подопечные Аморима набрали четыре балла в четырех турах и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. До международного перерыва команда проведет три матча, соперниками станут «Челси», «Брентфорд» и «Сандерленд».

