Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на должность главного тренера
«Красные дьяволы» заинтересованы в услугах Майкла Каррика и Гарета Саутгейта
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может покинуть свою должность, если не сумеет улучшить результаты команды в ближайшее время.
По информации британской прессы, «красные дьяволы» определились с двумя кандидатами, которые будут претендовать на роль нового наставника в случае увольнения португальского специалиста.
Английский клуб заинтересован в сотрудничестве с бывшим футболистом Майклом Карриком или Гарретом Саутгейтом. «Манчестер Юнайтед» также рассматривал кандидатуру Луиса Энрике, однако испанец сообщил, что он счастлив в ПСЖ и не собирается покидать Францию ни при каких условиях.
Каррик во время профессиональной карьеры игрока выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2018 год, после чего повесил бутсы на гвоздь и остался работать ассистентом в команде. Последним местом работы Майкла был «Мидлсбро», который он покинул после завершения прошлого сезона.
Саутгейт с 2016 года возглавлял сборную Англии, однако в прошлом году покинул расположение национальной команды из-за неубедительных результатов на футбольном поле.
На данный момент подопечные Аморима набрали четыре балла в четырех турах и занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. До международного перерыва команда проведет три матча, соперниками станут «Челси», «Брентфорд» и «Сандерленд».
🚨 Michael Carrick is the surprise name on the list potential candidate to replace Ruben Amorim at Manchester United, should he be sacked.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 18, 2025
(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/yns4GItaQp
💣🚨🚨BREAKING: One of the names Manchester United are reportedly considering is Gareth Southgate.— mufcytp (@mufcytp) September 18, 2025
[@JacobsBen]
If Southgate is the plan, I’d honestly rather suffer with Amorim! 😅 pic.twitter.com/p9zT55IGlE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел разочарован неудачной игрой Абеля Руиса и Бояна Миовски
Сине-желтые сыграли последний матч группового этапа чемпионата мира по волейболу