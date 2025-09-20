Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Испания
20 сентября 2025, 21:48 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:53
1489
0

Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты

Луис мечтает вернуться в «Барселону»

20 сентября 2025, 21:48 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:53
1489
0
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер Луис Энрике не планирует долго работать во французском «ПСЖ», где играет украинец Илья Забарный.

По информации испанского издания Sport.es, Энрике мечтает вернуться в «Барселону» – об этом он уже рассказал своему окружению. Тренер уже соскучился по каталонской команде и жизни в Барселоне.

Энрике планирует доработать свой контракт с «ПСЖ» до лета 2027 года, до этого же времени действует и контракт наставника «Барселоны» Флика.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике готовит революцию в ПСЖ. У Забарного будет ключевая роль.

По теме:
После 8 голов в двух матчах. Ювентус впервые в сезоне потерял очки
МИЧЕЛ: «Жирона – худшая команда Ла Лиги, а я – худший тренер»
Пушка Милитао и гол Мбаппе. Пятая победа: Реал без Лунина одолел Эспаньол
Барселона ПСЖ чемпионат Италии по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
Футбол | 20 сентября 2025, 18:10 17
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ

У игрока не получилось выбить мяч подальше

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20 сентября 2025, 07:52 2
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Футбол | 20.09.2025, 14:43
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
Футбол | 20.09.2025, 21:27
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
ВИДЕО. Как Чалоба на 80-й отыграл один гол для Челси в матче с Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 29
Волейбол
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем