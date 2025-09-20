Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты

Испанский тренер Луис Энрике не планирует долго работать во французском «ПСЖ», где играет украинец Илья Забарный.

По информации испанского издания Sport.es, Энрике мечтает вернуться в «Барселону» – об этом он уже рассказал своему окружению. Тренер уже соскучился по каталонской команде и жизни в Барселоне.

Энрике планирует доработать свой контракт с «ПСЖ» до лета 2027 года, до этого же времени действует и контракт наставника «Барселоны» Флика.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике готовит революцию в ПСЖ. У Забарного будет ключевая роль.