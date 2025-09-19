Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Карпатам было очень нелегко»

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Буковина» на своем поле со счетом 1:0 обыграла «Карпаты». Результат матча прокомментировал игрок «Буковины» Евгений Подлепенец, который ранее защищал цвета львовского клуба.

– Какие эмоции после победы над своим бывшим клубом?

– Побеждать всегда приятно! Тем более, когда играешь против своего бывшего клуба, всегда хочешь себя показать в такой игре и выиграть ее. И нам это удалось сделать. Эмоции переполняют, для нас все сложилось наилучше.

– В общем, как складывался матч, какие ощущения изнутри?

– Матч был непростой, довольно интенсивный с обеих сторон. «Карпаты», возможно, немного больше владели мячом, но мы очень неплохо выбегали в контратаки и имели достаточно моментов.

– Пришлось сегодня много защищаться, много бороться. Можно ли сказать, что Буковина сознательно отошла от собственного футбола и это было таким планом на игру?

– Нет, мы не отходили от своего футбола. У нас был четкий план тренеров: играть спокойно, без давления. Это «Карпаты» давила их ситуация в чемпионате, где они еще не побеждали. Мы же вышли на поле спокойно и хорошо отработали – и, мне кажется, «Карпатам» было очень нелегко в этом матче.