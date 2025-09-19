Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Шахтера рассказал о причинах продажи Судакова и Кевина
Украина. Премьер лига
Виктор Грачев считает, что это было сделано из-за непопадания «горняков» в Лигу чемпионов

ФК Шахтер. Георгий Судаков

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный в прошлом нападающий «Шахтера» Виктор Грачев высказал свою версию продажи лидеров команды Георгия Судакова («Бенфика») и Кевина («Фулхэм»).

– Для «горняков» не попадание в групповой раунд Лиги чемпионов или, в крайнем случае, Лиги Европы, считается неудачей, – сказал Грачов. – Лига конференций – это, если можно так сказать, не турнир для «Шахтера». А раз команда не вышла туда, куда планировала, продажа Георгия Судакова и Кевина будет перекрывать те доходы, которые клуб мог получить за участие в самом престижном футбольном клубном турнире.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Шахтер» выступит в групповом раунде Лиги конференций. Соперниками «горняков» будут «Легия» (Польша), «Шемрок Роверс» (Ирландия), «Риека» (Хорватия), «Брейдаблик» (Исландия), «Хамрун Спартанс» (Мальта) и «Абердин» (Шотландия). Именно с шотландской командой подопечные Арды Турана 2 октября проведут свой первый матч в группе.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Dynamo1927
Money, money, money... 
