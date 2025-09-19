Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Фанатам такие результаты не зайдут». Грачев – о предстоящем туре в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 10:12 | Обновлено 19 сентября 2025, 10:27
«Фанатам такие результаты не зайдут». Грачев – о предстоящем туре в УПЛ

Легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

ФК Карпаты. Фанаты Карпат

Завтра, 20 сентября в украинской Премьер-лиге стартует шестой тур, в котором нас ждет немало интересных противостояний. А о самых значимых событиях предстоящего уик-энда сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, предстоящий тур открывает матч с участием второй команды чемпионата «Колоса». Вы видите подопечных Руслана Костышина в тройке призеров?
– Пока вижу. Они идут вторыми (смеется). В последние годы это крепкая команда. Другое дело, что они не могли замахнуться на еврокубковое место, но в нынешнем сезоне все может быть. По крайней мере, старт чемпионата говорит о том, что команда Руслана Костышина умеет добиваться результата, причем, не отбиваясь, а имея свою стратегию. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, это лучший старт команды в своей истории.

– Вы не ошибаетесь, 13 очков в пяти стартовых матчах «Колос» еще не набирал?
– Ну, вот видите (улыбается). Если проанализировать все клубные составляющие и нынешнюю игру команд, то, как минимум в шестерке «Колосу» место есть. То есть, это будет один из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.

– Перед стартом сезона «Полесью» прогнозировали если и не место на пьедестале, то еврокубках, так точно.
– Пока житомирскую команду лихорадит. Да, в последнем туре была добыта победа над «Кривбассом», что морально поможет «Полесью». Но для команды, которая на что-то хочет претендовать четыре забитых мяча в пяти поединках маловато.

– Возможно, ставка делалась на Лигу конференций, но сейчас подопечные Руслана Ротаня, сосредоточившись на чемпионате, наверстают упущенное в стартовых турах?
– Посмотрим. Но мне не верится, что, по крайней мере, до зимнего перерыва, в результатах «Полесья» многое поменяется в лучшую сторону.

– В последних матчах не убедителен «Шахтер». При этом на работу арбитров жалуются и Дарио Срна, и Сергей Палкин. Не шаги ли это к отступлению?
– Понятно, что никто не будет увольнять наставника, но команда одну игру отдала, потом вторую, это хорошо, что еще без поражений. Я не думал, что с теми покупками футболистов и хорошим тренерским составом «горняки» так рано начнут терять очки в чемпионате. Пока «Шахтер» выглядит сыровато. Такое ощущение, что подопечные Арды Турана утратили в мощи. Видимо, бразильцы еще не обжились в Украине, поскольку не всегда отличаются стабильностью. К тому же, не стоит забывать, что и кадровых потерь у команды достаточно.

– Кстати, как-то не вписываются в стратегию «Шахтера» продажи лидеров команды в разгар сезона…
– Для «горняков» не попадание в групповой раунд Лиги чемпионов или, в крайнем случае, Лиги Европы, считается неудачей. Лига конференций – это, если можно так сказать, не турнир для «Шахтера». А раз команда не вышла туда, куда планировала, продажа Георгия Судакова и Кевина будет перекрывать те доходы, которые клуб мог получить за участие в самом престижном футбольном клубном турнире.

– «Александрия» станет на пути «Динамо» в предстоящем туре?
– Нет. Мы снова возвращаемся к старту сезона. Серебряный призер прошлого чемпионата потерял больше половины основного состава, команду покинул весь тренерский штаб, то о каком результате может идти речь. На мой взгляд, чтобы быстрее разобраться в такой ситуации, нужен был опытный наставник, а у Кирилла Нестеренко, пусть он и перспективный, нет опыта работы на высшем уровне. В нынешнем сезоне заработана одна победа при семи поражениях. Но, на мой взгляд, руководству стоит задуматься о смене главного тренера, а то будет поздно.

Александрия часто держалась за счет того, что у них была налажена игра в обороне, они грамотно перестраивались, поэтому забить им было сложно, а сегодня 19 пропущенных мячей в восьми поединках, это чересчур.

– Вот и «Карпаты» с учетом прошлого сезона не выигрывают на протяжении семи матчей, хотя от львовян ждали намного большего. А вчера команда вылетела еще и из Кубка Украины.
– Здесь разговоры о смене главного тренера ходят не первый день. С теми ресурсами, которые есть в «Карпатах», плестись в внизу турнирной таблице команде не к лицу. А кто виноват в подобной ситуации? Ответ очевиден, главный тренер. Возможно, руководство клуба имеет терпение, ведь в чемпионате проиграна только одна игра, правда, и побед нет. Но фанатам львовян, уверен, такие результаты точно не зайдут. Сейчас Владислав Лупашко на волоске. Если после проигрыша в кубке тренера не освободят с должности, то у него в запасе, думаю, есть два-три тура. Или команда пойдет вверх или наставнику придется искать новое место работы.

УПЛ. 6-й тур

20.09.2025

  • «Колос» – «Верес» – 15:30
  • «Полесье» – «Кудровка» – 18:00

21.09.2025

  • «Полтава» – «Металлист 1925» – 13:00
  • «ЛНЗ» – «Рух» – 15:30
  • «Эпицентр» – «Кривбасс» – 18:00

22.09.2025

  • «Оболонь» – «Карпаты» – 13:00
  • «Динамо» – «Александрия» – 15:30
  • «Шахтер» – «Заря» – 18:00

Таблицы УПЛ 2025/26 перед шестым туром

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 5 4 1 0 16 - 5 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 13
2 Колос Ковалевка 5 4 1 0 8 - 3 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 13
3 Шахтер Донецк 5 3 2 0 9 - 4 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 11
4 Кривбасс 5 3 0 2 8 - 6 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9
5 Металлист 1925 5 2 2 1 7 - 4 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8
6 Оболонь 5 2 2 1 6 - 5 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8
7 Заря 5 2 1 2 9 - 8 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
8 ЛНЗ Черкассы 5 2 1 2 4 - 6 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
9 Кудровка 5 2 1 2 9 - 8 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7
10 Верес 5 2 0 3 4 - 4 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6
11 Полесье 5 2 0 3 4 - 7 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 6
12 Карпаты Львов 5 0 4 1 7 - 9 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 4
13 Полтава 5 1 1 3 5 - 10 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 4
14 Эпицентр 5 1 0 4 2 - 7 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3
15 Александрия 5 1 0 4 6 - 11 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
16 Рух Львов 5 1 0 4 4 - 11 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
Полная таблица

По теме:
Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил тренерскую квалификацию
Бывший игрок Шахтера дал прогноз на матч Александрии и Динамо в УПЛ
Динамо на неделю отправится в польский Люблин. Известна причина
Виктор Грачев Колос Ковалевка Полесье Житомир Руслан Костышин Руслан Ротань Шахтер Донецк Арда Туран Георгий Судаков Кевин (Шахтер) Динамо Киев Александрия Кирилл Нестеренко Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Владислав Лупашко Дарио Срна Сергей Палкин
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
