«Фанатам такие результаты не зайдут». Грачев – о предстоящем туре в УПЛ

Завтра, 20 сентября в украинской Премьер-лиге стартует шестой тур, в котором нас ждет немало интересных противостояний. А о самых значимых событиях предстоящего уик-энда сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев.

– Виктор Александрович, предстоящий тур открывает матч с участием второй команды чемпионата «Колоса». Вы видите подопечных Руслана Костышина в тройке призеров?

– Пока вижу. Они идут вторыми (смеется). В последние годы это крепкая команда. Другое дело, что они не могли замахнуться на еврокубковое место, но в нынешнем сезоне все может быть. По крайней мере, старт чемпионата говорит о том, что команда Руслана Костышина умеет добиваться результата, причем, не отбиваясь, а имея свою стратегию. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, это лучший старт команды в своей истории.

– Вы не ошибаетесь, 13 очков в пяти стартовых матчах «Колос» еще не набирал?

– Ну, вот видите (улыбается). Если проанализировать все клубные составляющие и нынешнюю игру команд, то, как минимум в шестерке «Колосу» место есть. То есть, это будет один из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.

– Перед стартом сезона «Полесью» прогнозировали если и не место на пьедестале, то еврокубках, так точно.

– Пока житомирскую команду лихорадит. Да, в последнем туре была добыта победа над «Кривбассом», что морально поможет «Полесью». Но для команды, которая на что-то хочет претендовать четыре забитых мяча в пяти поединках маловато.

– Возможно, ставка делалась на Лигу конференций, но сейчас подопечные Руслана Ротаня, сосредоточившись на чемпионате, наверстают упущенное в стартовых турах?

– Посмотрим. Но мне не верится, что, по крайней мере, до зимнего перерыва, в результатах «Полесья» многое поменяется в лучшую сторону.

– В последних матчах не убедителен «Шахтер». При этом на работу арбитров жалуются и Дарио Срна, и Сергей Палкин. Не шаги ли это к отступлению?

– Понятно, что никто не будет увольнять наставника, но команда одну игру отдала, потом вторую, это хорошо, что еще без поражений. Я не думал, что с теми покупками футболистов и хорошим тренерским составом «горняки» так рано начнут терять очки в чемпионате. Пока «Шахтер» выглядит сыровато. Такое ощущение, что подопечные Арды Турана утратили в мощи. Видимо, бразильцы еще не обжились в Украине, поскольку не всегда отличаются стабильностью. К тому же, не стоит забывать, что и кадровых потерь у команды достаточно.

– Кстати, как-то не вписываются в стратегию «Шахтера» продажи лидеров команды в разгар сезона…

– Для «горняков» не попадание в групповой раунд Лиги чемпионов или, в крайнем случае, Лиги Европы, считается неудачей. Лига конференций – это, если можно так сказать, не турнир для «Шахтера». А раз команда не вышла туда, куда планировала, продажа Георгия Судакова и Кевина будет перекрывать те доходы, которые клуб мог получить за участие в самом престижном футбольном клубном турнире.

– «Александрия» станет на пути «Динамо» в предстоящем туре?

– Нет. Мы снова возвращаемся к старту сезона. Серебряный призер прошлого чемпионата потерял больше половины основного состава, команду покинул весь тренерский штаб, то о каком результате может идти речь. На мой взгляд, чтобы быстрее разобраться в такой ситуации, нужен был опытный наставник, а у Кирилла Нестеренко, пусть он и перспективный, нет опыта работы на высшем уровне. В нынешнем сезоне заработана одна победа при семи поражениях. Но, на мой взгляд, руководству стоит задуматься о смене главного тренера, а то будет поздно.

Александрия часто держалась за счет того, что у них была налажена игра в обороне, они грамотно перестраивались, поэтому забить им было сложно, а сегодня 19 пропущенных мячей в восьми поединках, это чересчур.

– Вот и «Карпаты» с учетом прошлого сезона не выигрывают на протяжении семи матчей, хотя от львовян ждали намного большего. А вчера команда вылетела еще и из Кубка Украины.

– Здесь разговоры о смене главного тренера ходят не первый день. С теми ресурсами, которые есть в «Карпатах», плестись в внизу турнирной таблице команде не к лицу. А кто виноват в подобной ситуации? Ответ очевиден, главный тренер. Возможно, руководство клуба имеет терпение, ведь в чемпионате проиграна только одна игра, правда, и побед нет. Но фанатам львовян, уверен, такие результаты точно не зайдут. Сейчас Владислав Лупашко на волоске. Если после проигрыша в кубке тренера не освободят с должности, то у него в запасе, думаю, есть два-три тура. Или команда пойдет вверх или наставнику придется искать новое место работы.

УПЛ. 6-й тур

20.09.2025

«Колос» – «Верес» – 15:30

«Полесье» – «Кудровка» – 18:00

21.09.2025

«Полтава» – «Металлист 1925» – 13:00

«ЛНЗ» – «Рух» – 15:30

«Эпицентр» – «Кривбасс» – 18:00

22.09.2025

«Оболонь» – «Карпаты» – 13:00

«Динамо» – «Александрия» – 15:30

«Шахтер» – «Заря» – 18:00

Таблицы УПЛ 2025/26 перед шестым туром