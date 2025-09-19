«Фанатам такие результаты не зайдут». Грачев – о предстоящем туре в УПЛ
Легендарный нападающий «Шахтера» Виктор Грачев дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Завтра, 20 сентября в украинской Премьер-лиге стартует шестой тур, в котором нас ждет немало интересных противостояний. А о самых значимых событиях предстоящего уик-энда сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев.
– Виктор Александрович, предстоящий тур открывает матч с участием второй команды чемпионата «Колоса». Вы видите подопечных Руслана Костышина в тройке призеров?
– Пока вижу. Они идут вторыми (смеется). В последние годы это крепкая команда. Другое дело, что они не могли замахнуться на еврокубковое место, но в нынешнем сезоне все может быть. По крайней мере, старт чемпионата говорит о том, что команда Руслана Костышина умеет добиваться результата, причем, не отбиваясь, а имея свою стратегию. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, это лучший старт команды в своей истории.
– Вы не ошибаетесь, 13 очков в пяти стартовых матчах «Колос» еще не набирал?
– Ну, вот видите (улыбается). Если проанализировать все клубные составляющие и нынешнюю игру команд, то, как минимум в шестерке «Колосу» место есть. То есть, это будет один из главных претендентов на попадание в еврокубковую зону.
– Перед стартом сезона «Полесью» прогнозировали если и не место на пьедестале, то еврокубках, так точно.
– Пока житомирскую команду лихорадит. Да, в последнем туре была добыта победа над «Кривбассом», что морально поможет «Полесью». Но для команды, которая на что-то хочет претендовать четыре забитых мяча в пяти поединках маловато.
– Возможно, ставка делалась на Лигу конференций, но сейчас подопечные Руслана Ротаня, сосредоточившись на чемпионате, наверстают упущенное в стартовых турах?
– Посмотрим. Но мне не верится, что, по крайней мере, до зимнего перерыва, в результатах «Полесья» многое поменяется в лучшую сторону.
– В последних матчах не убедителен «Шахтер». При этом на работу арбитров жалуются и Дарио Срна, и Сергей Палкин. Не шаги ли это к отступлению?
– Понятно, что никто не будет увольнять наставника, но команда одну игру отдала, потом вторую, это хорошо, что еще без поражений. Я не думал, что с теми покупками футболистов и хорошим тренерским составом «горняки» так рано начнут терять очки в чемпионате. Пока «Шахтер» выглядит сыровато. Такое ощущение, что подопечные Арды Турана утратили в мощи. Видимо, бразильцы еще не обжились в Украине, поскольку не всегда отличаются стабильностью. К тому же, не стоит забывать, что и кадровых потерь у команды достаточно.
– Кстати, как-то не вписываются в стратегию «Шахтера» продажи лидеров команды в разгар сезона…
– Для «горняков» не попадание в групповой раунд Лиги чемпионов или, в крайнем случае, Лиги Европы, считается неудачей. Лига конференций – это, если можно так сказать, не турнир для «Шахтера». А раз команда не вышла туда, куда планировала, продажа Георгия Судакова и Кевина будет перекрывать те доходы, которые клуб мог получить за участие в самом престижном футбольном клубном турнире.
– «Александрия» станет на пути «Динамо» в предстоящем туре?
– Нет. Мы снова возвращаемся к старту сезона. Серебряный призер прошлого чемпионата потерял больше половины основного состава, команду покинул весь тренерский штаб, то о каком результате может идти речь. На мой взгляд, чтобы быстрее разобраться в такой ситуации, нужен был опытный наставник, а у Кирилла Нестеренко, пусть он и перспективный, нет опыта работы на высшем уровне. В нынешнем сезоне заработана одна победа при семи поражениях. Но, на мой взгляд, руководству стоит задуматься о смене главного тренера, а то будет поздно.
Александрия часто держалась за счет того, что у них была налажена игра в обороне, они грамотно перестраивались, поэтому забить им было сложно, а сегодня 19 пропущенных мячей в восьми поединках, это чересчур.
– Вот и «Карпаты» с учетом прошлого сезона не выигрывают на протяжении семи матчей, хотя от львовян ждали намного большего. А вчера команда вылетела еще и из Кубка Украины.
– Здесь разговоры о смене главного тренера ходят не первый день. С теми ресурсами, которые есть в «Карпатах», плестись в внизу турнирной таблице команде не к лицу. А кто виноват в подобной ситуации? Ответ очевиден, главный тренер. Возможно, руководство клуба имеет терпение, ведь в чемпионате проиграна только одна игра, правда, и побед нет. Но фанатам львовян, уверен, такие результаты точно не зайдут. Сейчас Владислав Лупашко на волоске. Если после проигрыша в кубке тренера не освободят с должности, то у него в запасе, думаю, есть два-три тура. Или команда пойдет вверх или наставнику придется искать новое место работы.
УПЛ. 6-й тур
20.09.2025
- «Колос» – «Верес» – 15:30
- «Полесье» – «Кудровка» – 18:00
21.09.2025
- «Полтава» – «Металлист 1925» – 13:00
- «ЛНЗ» – «Рух» – 15:30
- «Эпицентр» – «Кривбасс» – 18:00
22.09.2025
- «Оболонь» – «Карпаты» – 13:00
- «Динамо» – «Александрия» – 15:30
- «Шахтер» – «Заря» – 18:00
Таблицы УПЛ 2025/26 перед шестым туром
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|13
|2
|Колос Ковалевка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|13
|3
|Шахтер Донецк
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|11
|4
|Кривбасс
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|9
|5
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|8
|6
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|8
|7
|Заря
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|9
|Кудровка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|7
|10
|Верес
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|6
|11
|Полесье
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|6
|12
|Карпаты Львов
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|4
|13
|Полтава
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|4
|14
|Эпицентр
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|3
|15
|Александрия
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|3
|16
|Рух Львов
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября
Артур Рудько вляпался в скандал