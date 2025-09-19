Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конте пояснил, почему заменил Де Брюйне на 26-й минуте матча с Ман Сити
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 05:57
Конте пояснил, почему заменил Де Брюйне на 26-й минуте матча с Ман Сити

Антони вынужденно убрал Кевина из-за красной карточки для Джованни Ди Лоренцо

Конте пояснил, почему заменил Де Брюйне на 26-й минуте матча с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне и Антонио Конте

18 сентября Наполи потерпел поражение от Манчестер Сити в матче первого тура Лиги чемпионов со счетом 0:2.

С 21-й минуты итальянская команда играла вдесятером после прямой красной карточки для Джованни Ди Лоренцо. На 26-й наставник неаполитанцев Антонио Конте заменил Кевина Де Брюйне на Матиаса Оливеру.

На пресс-конференции Конте коротко ответил на вопрос, почему он решил убрать Кевина:

«Это был мой единственный вариант. Мне было очень, очень жаль его, ведь это матч против его бывшей команды, но Кевин все прекрасно понял. У меня не было другого решения, только этот вариант».

За горожан в поединке против Наполи отличились Эрлинг Холанд и Жереми Доку.

По теме:
Фил ФОДЕН: «Они были кошмарной командой для взлома обороны»
КОНТЕ: «Против Ман Сити сложно играть 11 на 11. А вдесятером – невозможно»
ГВАРДИОЛА: «Холанд станет лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов»
Наполи Манчестер Сити Лига чемпионов Антонио Конте Кевин Де Брюйне Джованни Ди Лоренцо
Источник: BBC
