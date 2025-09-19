Конте пояснил, почему заменил Де Брюйне на 26-й минуте матча с Ман Сити

18 сентября Наполи потерпел поражение от Манчестер Сити в матче первого тура Лиги чемпионов со счетом 0:2.

С 21-й минуты итальянская команда играла вдесятером после прямой красной карточки для Джованни Ди Лоренцо. На 26-й наставник неаполитанцев Антонио Конте заменил Кевина Де Брюйне на Матиаса Оливеру.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На пресс-конференции Конте коротко ответил на вопрос, почему он решил убрать Кевина:

«Это был мой единственный вариант. Мне было очень, очень жаль его, ведь это матч против его бывшей команды, но Кевин все прекрасно понял. У меня не было другого решения, только этот вариант».

За горожан в поединке против Наполи отличились Эрлинг Холанд и Жереми Доку.