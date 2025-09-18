Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:36 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:41
1063
1

ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити

Джованни Ди Лоренцо оставил неаполитанцев в меньшинстве на 21-й минуте встречи

18 сентября 2025, 22:36 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:41
1063
1
ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Манчестер Сити и Наполи.

Коллективы играют на стадионе Этихад в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Эрлинга Холанда.

Уже на 26-й наставник гостей Антонио Конте вынужденно заменил Кевина Де Брюйне на Матиаса Оливеру.

❗️ ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Тринкау вывел Спортинг вперед в матче с Кайратом
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Спортинг – Кайрат. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Джованни Ди Лоренцо удаление (красная карточка) Манчестер Сити Наполи Манчестер Сити - Наполи Лига чемпионов Эрлинг Холанд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 55
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 03:49 7
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Футбол | 18.09.2025, 21:48
Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 17:37
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Вважаю що за фол останньої надії потрібно не давати червону картку, а назначати пенальті (і жовту картку), бо 10 проти 11, це повністю вбиває інтригу в матчі.
Ну або пенальті разом з червоною карткою, але з змогою замінити гравця який видаляється на іншого з лави запасних.
Ответить
-1
Популярные новости
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем