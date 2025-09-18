18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Манчестер Сити и Наполи.

Коллективы играют на стадионе Этихад в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Эрлинга Холанда.

Уже на 26-й наставник гостей Антонио Конте вынужденно заменил Кевина Де Брюйне на Матиаса Оливеру.

❗️ ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

