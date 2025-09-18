ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити
Джованни Ди Лоренцо оставил неаполитанцев в меньшинстве на 21-й минуте встречи
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Манчестер Сити и Наполи.
Коллективы играют на стадионе Этихад в Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 21-й минуте капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Эрлинга Холанда.
Уже на 26-й наставник гостей Антонио Конте вынужденно заменил Кевина Де Брюйне на Матиаса Оливеру.
❗️ ВИДЕО. Капитан Наполи получил красную в матче ЛЧ против Манчестер Сити
Ну або пенальті разом з червоною карткою, але з змогою замінити гравця який видаляється на іншого з лави запасних.