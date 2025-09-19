Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНТЕ: «Против Ман Сити сложно играть 11 на 11. А вдесятером – невозможно»
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 05:45 |
Главный тренер Наполи прокомментировал поражение горожанам в матче Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Наставник Наполи Антонио Конте прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче первого тура Лиги чемпионов (0:2):

«Играть против Манчестер Сити в формате 11 на 11 сложно, а после 20-й минуты вдесятером – невозможно. В обороне мы сыграли действительно хорошо, но в моментах с пропущенными могли справиться гораздо лучше. Однако мне нечего предъявить своим игрокам – самоотдача, настрой были на высоком уровне.

Если бы матч продолжился 11 на 11, вы бы увидели совсем другую игру, на мой взгляд. Мы говорим о Манчестер Сити – фантастической команде, и нам нужно восстановиться и готовиться к следующему матчу. Мы заберем с собой в Италию настрой команды, и мне нравится, как они вместе переживали это, но нельзя было пропускать два гола.

Мы должны думать о следующем матче в чемпионате, и я считаю, что в Лиге чемпионов мы можем выступить хорошо.

Красная? Честно говоря, я не видел эпизод. Когда получаешь красную карточку на 20-й минуте, игра складывается определенным образом. Матч был испорчен из-за этой красной. Не знаю, правильно это было или нет. Судья принял решение, и мы должны его принять».

Хавбек Наполи Скотт Мактоминей:

«Мы были компактны и стойки. Мы знали, что должны быть правильно организованы и сделать все возможное, чтобы остановить [Сити], а также представлять угрозу впереди. Когда так много бегаете, сложно сохранять угрозу на другой стороне. У них отличные игроки – нам нужно принять это и двигаться дальше.

Было приятно вернуться в Манчестер. Для меня это всегда будет ощущаться как дом. Мне очень нравится в Италии и с людьми там. Антонио Конте – блестящий тренер и человек, которым я очень восхищаюсь после года работы с ним. Он действительно повлиял на мою карьеру, и я очень-очень благодарен за каждую возможность, которую он мне предоставил».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Наполи (2:0)

Антонио Конте Скотт Мактоминей Лига чемпионов Манчестер Сити Наполи Манчестер Сити - Наполи пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: BBC
