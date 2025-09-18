ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Шерхан Калмурза спас казахстанскую команду после удара Мортена Юльманда на 21-й минуте
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Спортинг и Кайрат Алматы.
Коллективы играют на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 21-й минуте 18-летний голкипер гостей Шерхан Калмурза отбил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Мортен Юльманд.
Калмурза выступает в молодежном составе Кайрата, но попал в основу со Спортингом из-за травм основных голкиперов Темирлана Анарбекова и Александра Заруцкого.
❗️ ВИДЕО. 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые сыграли последний матч группового этапа чемпионата мира по волейболу
Ироничный момент в Кубке Украины