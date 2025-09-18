Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:49 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:15
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга

Шерхан Калмурза спас казахстанскую команду после удара Мортена Юльманда на 21-й минуте

18 сентября 2025, 22:49 | Обновлено 18 сентября 2025, 23:15
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Спортинг и Кайрат Алматы.

Коллективы играют на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 21-й минуте 18-летний голкипер гостей Шерхан Калмурза отбил пенальти. 11-метровый не сумел реализовать Мортен Юльманд.

Калмурза выступает в молодежном составе Кайрата, но попал в основу со Спортингом из-за травм основных голкиперов Темирлана Анарбекова и Александра Заруцкого.

❗️ ВИДЕО. 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
