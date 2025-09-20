Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Испания
20 сентября 2025, 01:34 |
196
0

Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала

Ферлан Менди может зимой пополнить ряды лиссабонского клуба

20 сентября 2025, 01:34 |
196
0
Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Новоиспеченный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо определил, какого футболиста ливанцам необходимо купить.

По информации испанских СМИ, Жозе определил для руководства «орлов» приоритетный трансфер левого фулбека мадридского «Реала» Ферлана Менди. Сообщается, что португальский тренер является поклонником таланта француза и считает, что он идеально впишется в состав «орлов».

В этом сезоне Менди еще не играл за «Реал», а в прошлом провел 31 матч и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что на Менди не рассчитывает тренер «бланкос» Жозе Моурниньо.

По теме:
Шахтер продал 19 бразильцев за 20 лет. Список трансферов
Рекорд Ризника устоял. Рулли стал лучшим в первом туре ЛЧ по сейвам
Топ-трансферы. Барселона нацелилась на двух футболистов гранда
Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Футбол | 19 сентября 2025, 19:59 11
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне

Игрок ждет решение по дисквалификации

Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Футбол | 20 сентября 2025, 00:42 0
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»

Лоренцо Аморузо похвалил Артема Довбика

Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Теннис | 19.09.2025, 11:00
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Футбол | 19.09.2025, 03:45
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 4
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем