Моуринью хочет к Трубину и Судакову купить в Бенфику футболиста Реала

Новоиспеченный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо определил, какого футболиста ливанцам необходимо купить.

По информации испанских СМИ, Жозе определил для руководства «орлов» приоритетный трансфер левого фулбека мадридского «Реала» Ферлана Менди. Сообщается, что португальский тренер является поклонником таланта француза и считает, что он идеально впишется в состав «орлов».

В этом сезоне Менди еще не играл за «Реал», а в прошлом провел 31 матч и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что на Менди не рассчитывает тренер «бланкос» Жозе Моурниньо.