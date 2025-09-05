Испания05 сентября 2025, 19:23 |
Пять футболистов Реала потеряли доверие Хаби Алонсо
Будущее пяти футболистов испанского гранда остается туманным
05 сентября 2025, 19:23 |
Мадридский «Реал» может попрощаться с пятью футболистами. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не доверяет футболистам, которым доверял бывший тренер команд Карло Анчелотти: Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Ферлан Менди, Дани Себальос и Давид Алаба.
Андрей Лунин будет выходить в стартовом составе только в случае травм Тибо Куртуа.
Ранее сообщалось о том, что два турецких клуба нацелились на защитника «Реала».
