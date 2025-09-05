Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 сентября 2025, 19:23
Пять футболистов Реала потеряли доверие Хаби Алонсо

Будущее пяти футболистов испанского гранда остается туманным

Пять футболистов Реала потеряли доверие Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» может попрощаться с пятью футболистами. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не доверяет футболистам, которым доверял бывший тренер команд Карло Анчелотти: Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Ферлан Менди, Дани Себальос и Давид Алаба.

Андрей Лунин будет выходить в стартовом составе только в случае травм Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось о том, что два турецких клуба нацелились на защитника «Реала».

Реал Мадрид Хаби Алонсо Карло Анчелотти Ла Лига Андрей Лунин Рауль Асенсио Ферлан Менди Дани Себальос Давид Алаба
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
