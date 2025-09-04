Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Два турецких клуба нацелились на защитника Реала

Внимание «Фенербахче» и «Бешикташа» привлекает Давид Алаба

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба привлекает внимание «Бешикташа» и «Фенербахче». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 33-летний футболист привлекает внимание двух турецких клубов, которые намерены недорого усилить линию обороны. Президент испанского клуба Флорентино Перес готов отпустить австрийца, контракт которого истекает летом 2026 года, но сам Давид не желает покидать Мадрид.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

Ранее легендарный форвард назвал недостатки Килиана Мбаппе.

Давид Алаба Реал Мадрид Бешикташ Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Комментарии 1
Mark4854590
Реал мабуть готовий продати Алабу разом із формою і місцем на парковці)
