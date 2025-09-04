Два турецких клуба нацелились на защитника Реала

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба привлекает внимание «Бешикташа» и «Фенербахче». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 33-летний футболист привлекает внимание двух турецких клубов, которые намерены недорого усилить линию обороны. Президент испанского клуба Флорентино Перес готов отпустить австрийца, контракт которого истекает летом 2026 года, но сам Давид не желает покидать Мадрид.

В прошлом сезоне Давид провел 14 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями и заработал две желтые карточки. Ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.

