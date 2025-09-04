Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный форвард назвал недостатки Килиана Мбаппе
Испания
04 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 04 сентября 2025, 15:49
2

Легендарный форвард назвал недостатки Килиана Мбаппе

Жан-Пьер Папен раскритиковал игрока «Реала» за игру в штрафной площадке

Легендарный форвард назвал недостатки Килиана Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший игрок сборной Франции, а также обладатель «Золотого мяча», Жан-Пьер Папен назвал главные недостатки центрального форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«У Мбаппе есть качества, чтобы стать великим нападающим. В прошлом году он пришёл в новый клуб, ему было сложно адаптироваться, и несмотря на это он забил много голов. Думаю, он никогда не будет классическим нападающим штрафной площади. Это либо есть, либо нет. Его главное качество – скорость и умение открываться в глубину. Он не умеет остановиться и оставаться там, где нужно быть – между точкой пенальти и вратарской площадкой. Он этого не научился.

Когда я приехал в «Милан», я не умел играть спиной к воротам. Капелло отводил меня, ставил одного-двух защитников за спину, чтобы заставить меня играть в роли столба, отдавать передачи. Потом в «Жирондене» Курбис уже видел эти изменения. Так что всегда можно научиться. Главное – иметь желание учиться.

Ещё один его недостаток – это игра головой. Он не любит борьбы в воздухе, это очевидно», – сказал Папен.

Жан-Пьер Папен Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
SHN
Мбаппе уже забил больше,чем этот умник за всю карьеру. А чем он забивает это не важно. Хоть жопой
Khafre
навідміну від мбаппе в нашого іменинника Григорія недоіліків немає - він святий
