Легендарный форвард назвал недостатки Килиана Мбаппе

Бывший игрок сборной Франции, а также обладатель «Золотого мяча», Жан-Пьер Папен назвал главные недостатки центрального форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«У Мбаппе есть качества, чтобы стать великим нападающим. В прошлом году он пришёл в новый клуб, ему было сложно адаптироваться, и несмотря на это он забил много голов. Думаю, он никогда не будет классическим нападающим штрафной площади. Это либо есть, либо нет. Его главное качество – скорость и умение открываться в глубину. Он не умеет остановиться и оставаться там, где нужно быть – между точкой пенальти и вратарской площадкой. Он этого не научился.

Когда я приехал в «Милан», я не умел играть спиной к воротам. Капелло отводил меня, ставил одного-двух защитников за спину, чтобы заставить меня играть в роли столба, отдавать передачи. Потом в «Жирондене» Курбис уже видел эти изменения. Так что всегда можно научиться. Главное – иметь желание учиться.

Ещё один его недостаток – это игра головой. Он не любит борьбы в воздухе, это очевидно», – сказал Папен.