  Звезда Реала: «Это было одно из самых трудных решений в моей жизни»
Испания
03 сентября 2025, 23:24
Звезда Реала: «Это было одно из самых трудных решений в моей жизни»

Трент Александер-Арнольд рассказал про переход в испанский гранд

Звезда Реала: «Это было одно из самых трудных решений в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник Трент Александер-Арнольд прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Реал»:

«Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. «Ливерпуль» – мой дом, он сделал меня тем, кто я есть. Но Мадрид казался правильным шагом в нужное время».

«Это была амбиция и личное желание перемен. Желание бросить вызов самому себе в новой среде. Конечно, наследие «Реала» неоспоримо. Но больше всего меня привлекала моя амбиция и желание проверить себя в новых условиях.

Это вызов, но я его приветствую. Играть на «Бернабеу» — это святое дело. Ты чувствуешь всю тяжесть этой футболки, но именно это заставляет тебя выкладываться на все сто».

Ранее «Реал» отреагировал на интерес «Манчестер Сити» к звезде из Англии.

Источник: Football Espana
