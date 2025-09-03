Звезда Реала: «Это было одно из самых трудных решений в моей жизни»

Английский защитник Трент Александер-Арнольд прокомментировал переход из «Ливерпуля» в «Реал»:

«Это было одно из самых трудных решений в моей жизни. «Ливерпуль» – мой дом, он сделал меня тем, кто я есть. Но Мадрид казался правильным шагом в нужное время».

«Это была амбиция и личное желание перемен. Желание бросить вызов самому себе в новой среде. Конечно, наследие «Реала» неоспоримо. Но больше всего меня привлекала моя амбиция и желание проверить себя в новых условиях.

Это вызов, но я его приветствую. Играть на «Бернабеу» — это святое дело. Ты чувствуешь всю тяжесть этой футболки, но именно это заставляет тебя выкладываться на все сто».

