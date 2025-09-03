Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии

Английский «Манчестер Сити» в прошлом трансферном окне интересовался правым защитником мадридского «Реала» Трентом Александер-Арнольдом.

По информации испанских СМИ, «Реал» категорически отказался продавать своего новичка, которого лично хотел видеть в команде Пеп Гвардиола.

Трент, несмотря на то, что рискует проиграть конкуренцию Дани Карвахалю, настроен остаться в «Реале» и вообще не рассматривает возвращение в АПЛ.

Александер-Арнольд после трансфера из «Ливерпуля» успел провести за «Реал» восемь матчей и отдать две результативные передачи.