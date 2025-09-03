Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии
Испания
03 сентября 2025, 19:41 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:20
1066
0

Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии

Сообщение четкое – Трент Александер-Арнольд не продается

03 сентября 2025, 19:41 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:20
1066
0
Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский «Манчестер Сити» в прошлом трансферном окне интересовался правым защитником мадридского «Реала» Трентом Александер-Арнольдом.

По информации испанских СМИ, «Реал» категорически отказался продавать своего новичка, которого лично хотел видеть в команде Пеп Гвардиола.

Трент, несмотря на то, что рискует проиграть конкуренцию Дани Карвахалю, настроен остаться в «Реале» и вообще не рассматривает возвращение в АПЛ.

Александер-Арнольд после трансфера из «Ливерпуля» успел провести за «Реал» восемь матчей и отдать две результативные передачи.

По теме:
Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 26
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03 сентября 2025, 00:59 6
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника

Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03.09.2025, 01:07
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Футбол | 03.09.2025, 20:01
Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Бокс | 03.09.2025, 03:22
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем