Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии
Сообщение четкое – Трент Александер-Арнольд не продается
Английский «Манчестер Сити» в прошлом трансферном окне интересовался правым защитником мадридского «Реала» Трентом Александер-Арнольдом.
По информации испанских СМИ, «Реал» категорически отказался продавать своего новичка, которого лично хотел видеть в команде Пеп Гвардиола.
Трент, несмотря на то, что рискует проиграть конкуренцию Дани Карвахалю, настроен остаться в «Реале» и вообще не рассматривает возвращение в АПЛ.
Александер-Арнольд после трансфера из «Ливерпуля» успел провести за «Реал» восемь матчей и отдать две результативные передачи.
