Трент может внезапно вернуться в АПЛ. Топ-клуб готовит шокирующий трансфер

Английский «Манчестер Сити» интересуется правым защитником мадридского «Реала» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает издание Indikayla News.

По информации источника, с возвращением Дани Карвахаля 26-летний футболист может потерять свое место в стартовом составе королевского клуба, и в этом случае «горожане» будут готовы сделать предложение по его трансферу уже в январе.

Сообщается, что сумма перехода может составить 55 миллионов фунтов.

С момента перехода в «Реал» летом 2025 года Трент Александер-Арнольд успел провести 7 матчей за команду, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

