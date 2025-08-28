Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трент может внезапно вернуться в АПЛ. Топ-клуб готовит шокирующий трансфер
Англия
28 августа 2025, 16:59 |
387
0

Трент может внезапно вернуться в АПЛ. Топ-клуб готовит шокирующий трансфер

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Реала»

28 августа 2025, 16:59 |
387
0
Трент может внезапно вернуться в АПЛ. Топ-клуб готовит шокирующий трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский «Манчестер Сити» интересуется правым защитником мадридского «Реала» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает издание Indikayla News.

По информации источника, с возвращением Дани Карвахаля 26-летний футболист может потерять свое место в стартовом составе королевского клуба, и в этом случае «горожане» будут готовы сделать предложение по его трансферу уже в январе.

Сообщается, что сумма перехода может составить 55 миллионов фунтов.

С момента перехода в «Реал» летом 2025 года Трент Александер-Арнольд успел провести 7 матчей за команду, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо обратился к Тренту Александер-Арнольду.

По теме:
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Неожиданный вариант. Рома готова обменять Довбика в стан конкурента
Трент Александер-Арнольд Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28 августа 2025, 09:16 29
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии
Футбол | 28 августа 2025, 16:29 0
Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии
Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии

В карьере Марино Пушича впервые за 10 последних лет возникла пауза из-за безработицы…

Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Футбол | 27.08.2025, 21:03
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28.08.2025, 02:28
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 11:57
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 5
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем