Трент может внезапно вернуться в АПЛ. Топ-клуб готовит шокирующий трансфер
«Манчестер Сити» интересуется защитником «Реала»
Английский «Манчестер Сити» интересуется правым защитником мадридского «Реала» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает издание Indikayla News.
По информации источника, с возвращением Дани Карвахаля 26-летний футболист может потерять свое место в стартовом составе королевского клуба, и в этом случае «горожане» будут готовы сделать предложение по его трансферу уже в январе.
Сообщается, что сумма перехода может составить 55 миллионов фунтов.
С момента перехода в «Реал» летом 2025 года Трент Александер-Арнольд успел провести 7 матчей за команду, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее Хаби Алонсо обратился к Тренту Александер-Арнольду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
В карьере Марино Пушича впервые за 10 последних лет возникла пауза из-за безработицы…