Далее – плей-офф. Украинский клуб вышел из группы международного турнира

18 сентября был проведен третий тур группового этапа международного турнира по пляжному футболу – World Winners Cup 2025. Престижные соревнования проходят на полях итальянской Катании.

Представитель Украины, «Выбор» Днепр, встретился с соперником из Израиля – клубом «Фалфала».

Для выхода в следующий раунд днепровской команде нужно было обыграть соперника, что «Выбор» успешно и сделал. Украинский клуб победил «Фалфалу» со счетом 4:1, два гола из которых забил голкипер.

В параллельном матче «Спортиво Лукеньо» из Парагвая разгромило английский «Портсмут» (8:0) и оформили вторую победу на турнире.

World Winners Cup 2025

Катания (Италия). 17 сентября, 2-й тур

«Фалфала» (Израиль) – «Выбор» (Украина) – 1:4

Голы: Моад, 28 – Весли, 4, 7; Гин, 16; Турку, 36

Удаление: Мохамад Исак, 36

«Спортиво Лукеньо» (Парагвай) – «Портсмут» (Англия) – 8:0

