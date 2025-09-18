Далее – плей-офф. Украинский клуб вышел из группы международного турнира
«Выбор» из Днепра в последнем туре решил свой вопрос на World Winners Cup
18 сентября был проведен третий тур группового этапа международного турнира по пляжному футболу – World Winners Cup 2025. Престижные соревнования проходят на полях итальянской Катании.
Представитель Украины, «Выбор» Днепр, встретился с соперником из Израиля – клубом «Фалфала».
Для выхода в следующий раунд днепровской команде нужно было обыграть соперника, что «Выбор» успешно и сделал. Украинский клуб победил «Фалфалу» со счетом 4:1, два гола из которых забил голкипер.
В параллельном матче «Спортиво Лукеньо» из Парагвая разгромило английский «Портсмут» (8:0) и оформили вторую победу на турнире.
World Winners Cup 2025
Катания (Италия). 17 сентября, 2-й тур
«Фалфала» (Израиль) – «Выбор» (Украина) – 1:4
Голы: Моад, 28 – Весли, 4, 7; Гин, 16; Турку, 36
Удаление: Мохамад Исак, 36
«Спортиво Лукеньо» (Парагвай) – «Портсмут» (Англия) – 8:0
Турнирная таблица:
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ироничный момент в Кубке Украины
Поединок первого тура еврокубка начнется 18 сентября в 22:00 по Киеву