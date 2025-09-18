Капитан ПСЖ приблизился к лидерам ЛЧ по голам среди защитников

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 19:40 | Обновлено 18 сентября 2025, 19:47
Больше забитых мячей, чем у Маркиньоса, имеют только трое защитников

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан и защитник «ПСЖ» Маркиньос отличился забитым мячом в последнем матче и вышел на четвертое место в списке самых результативных защитников Лиги чемпионов с сезона 1992/93 – 10 голов в 108 поединках.

17 сентября состоялась игра 1-го тура ЛЧ между командами «ПСЖ» и «Аталанта». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Больше Маркиньоса в соревновании забили только три игрока: Жерар Пике (16 голов в 128 матчах), Роберто Карлос (16 голов в 120 матчах) и Серхио Рамос (17 голов в 142 матчах).

Такое же количество забитых мячей в Лиге чемпионов имеют бывшие игроки Джон Терри (10 в 109 поединках) и Дани Алвес (10 в 111 поединках), однако из-за большего количества сыгранных матчей они расположились ниже в рейтинге.

Маркиньос Аталанта ПСЖ Лига чемпионов статистика Жерар Пике Серхио Рамос Роберто Карлос Джон Терри Дани Алвес
Дмитрий Банар
