  ВИДЕО. Резепов отправил гол в ворота Полтавы и помог Ниве выйти вперед
Кубок Украины
18 сентября 2025, 18:50
ВИДЕО. Резепов отправил гол в ворота Полтавы и помог Ниве выйти вперед

Форвард тернопольского клуба уверенно переиграл голкипера соперника

ВИДЕО. Резепов отправил гол в ворота Полтавы и помог Ниве выйти вперед
Instagram. Денис Резепов

В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте встречи форвард тернопольского клуба Денис Резепов откликнулся на передачу с фланга и отправил мяч в ворота соперника.

ГОЛ, 1:0! Резепов, 39 мин

Видео голов:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
