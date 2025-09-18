Кубок Украины18 сентября 2025, 18:50 |
ВИДЕО. Резепов отправил гол в ворота Полтавы и помог Ниве выйти вперед
Форвард тернопольского клуба уверенно переиграл голкипера соперника
18 сентября 2025, 18:50 |
В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 39-й минуте встречи форвард тернопольского клуба Денис Резепов откликнулся на передачу с фланга и отправил мяч в ворота соперника.
ГОЛ, 1:0! Резепов, 39 мин
Видео голов:
