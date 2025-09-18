Бадоса прокомментировала поражение Свитолиной в поединке Испании и Украины

20-я ракетка мира Паула Бадоса провела пресс-конференцию после поражение Элине Свитолиной в матчевом противостоянии 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины:

«Конечно, я расстроена тем, что мы проиграли как команда. Но я очень горжусь собой, потому что отдала все. Все решили буквально какие-то детали. В конце все было очень напряженно. Думаю, мы обе показали очень хороший уровень.

Особенно в моем случае после двух с половиной месяцев без соревнований, вернуться на такой уровень, играть против соперницы, которая, мне кажется, входит в топ-12 мира, для меня это очень много значит. Это дает мне мотивацию продолжать и верить, что у меня есть уровень, чтобы снова быть в топе.

Конечно, я горжусь своей борьбой сегодня. В некотором смысле мне грустно, потому что я ненавижу проигрывать, но я действительно чувствую гордость. В физическом плане со мной все было прекрасно, я хорошо себя чувствовала.

Конечно, мне не хватало матчевой практики и порой я чувствовала, что сильно уставала. Возможно, если бы я была немного свежее, матч выглядел бы иначе. Но есть как есть. Учитывая все мои обстоятельства, думаю, это был хороший матч».