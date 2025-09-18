Звезда Руха, лидер ЛНЗ. Состав сборной Украины U-16 на сентябрьские матчи

Юношеская сборная Украины U-16 объявила состав на учебно-тренировочный сбор и два товарищеских матча, которые состоятся в сентябре.

Учебно-тренировочный сбор нашей команды будет проходить в Киеве на НТК имени Виктора Банникова с 22-го по 27 сентября. В его рамках сборная Украины U-16 проведет два товарищеских матча.

Главный тренер сине-желтых Владимир Самборский пригласил к участию в сборе 23 исполнителей, среди которых и самый молодой дебютант в истории УПЛ.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Кирилл Торхов («Шахтер» Донецк), Данило Сычев («Кривбасс» Кривой Рог).

Защитники: Максим Мисюра, Никита Богатырь (оба – «Шахтер» Донецк), Владислав Дзюбенко («Динамо» Киев), Константин Кислянко, Стефан Тимчук, Николай Калараш («Рух» Львов), Дмитрий Пушкалов («Металлист 1925» («Полесье» Житомир).

Полузащитники: Илья Островский, Денис Пономарев, Денис Гордеев, Михаил Бойко (все – «Рух» Львов), Илья Бирладяну, Александр Кравчук (оба – «Шахтер» Донецк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкасы)

Нападающие: Артур Мартынюк («Динамо» Киев), Артем Федушко, Олег Дзюринец (оба – «Рух» Львов), Святослав Сердюковский (Ужгород), Егор Гребельник (Левый берег Киев).

В сентябре подопечные Владимира Самборского сыграют против харьковского Металлиста 1925 (U-17) и ковалевского Колоса (U-19).