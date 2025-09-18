Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Он уникален. Я жду встречи с ним»
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 08:38 | Обновлено 18 сентября 2025, 08:57
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он уникален. Я жду встречи с ним»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры с «Наполи»

Пеп ГВАРДИОЛА: «Он уникален. Я жду встречи с ним»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянского «Наполи»:

«Конечно, приятно, что Кевин де Брюйне возвращается на Этихад. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть его после матча. Неудивительно, что он так хорошо начал играть в Италии. Он играет на таком уровне давно – игроки такого уровня не нуждаются в адаптации. Что он дает «Наполи»? Свой невероятный талант, видение игры, пасы, ассисты и голы. Он уникален.

Мы должны хорошо начать этот турнир. В этом сезоне игр больше, чем в предыдущих, но если начать с плохого результата, всегда будет сложнее. Мы сыграли вничью с «Интером» в первом туре прошлого сезона, надеемся, что в этот раз сможем достичь лучшего результата.

Просто наслаждайтесь моментом, путешествием, мы рады быть здесь и просто сосредоточимся на завтрашней игре, игре, которую мы должны сыграть. Приоритетом является следующая игра, так было всегда, с тех пор как я приехал сюда. Мы серьезно относимся к каждой игре».

Матч «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
