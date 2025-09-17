Казахстан – США. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Утром 18 сентября в китайском городе Шэньчжэнь сборные Казахстана и США проведут матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Ориентировочное время начала первой игры – 05:00 по Киеву. Последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финада

Казахстан – США

Победительницы противостояния выйдут в полуфинале, где поборются либо против Великобритании, либо против Японии.