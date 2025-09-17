Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Казахстан – США. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 23:41 |
201
0

Казахстан – США. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала КБДК-2025

17 сентября 2025, 23:41 |
201
0
Казахстан – США. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США по теннису

Утром 18 сентября в китайском городе Шэньчжэнь сборные Казахстана и США проведут матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Ориентировочное время начала первой игры – 05:00 по Киеву. Последующие поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финада

Казахстан – США

Победительницы противостояния выйдут в полуфинале, где поборются либо против Великобритании, либо против Японии.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
МАРЧЕНКО: «Времена для нашей страны очень трудные. Каждая победа важна»
КОСТЮК: Очень важным был гейм при счете 1:3, когда я сделала обратный брейк
Паула Бадоса – Элина Свитолина. Выиграла и вывела в полуфинал. Видеообзор
женская сборная Казахстана по теннису женская сборная США по теннису Кубок Билли Джин Кинг смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 17 сентября 2025, 17:10 0
С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
С кем играет Украина? Известна первая пара 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

Украинская национальная команда поборется против действующих чемпионок из Италии

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 18:45 22
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины

Команда получит техническое поражение

Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Футбол | 17.09.2025, 17:55
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 15
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем