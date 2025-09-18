Ливерпуль – Атлетико – 3:2. Развязка на 90+2 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
17 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль принимал Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ. Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры.
Маркос Льоренте отыграл один гол для Атлетико в конце первого тайма (45+3 мин). На 81-й минуте Маркос Льоренте оформил дубль и сравнял счет для Атлетико (2:2).
На 90+2 минуте Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико (3:2).
Лига чемпионов. 1-й тур, 17 сентября
Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Мадрид) – 3:2
Голы: Робертсон, 4, Салах, 6, ван Дейк, 90+2 – Льоренте, 45+3, 81
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эндрю Робертсон, 4 мин
ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 6 мин
ГОЛ! 2:1. Маркос Льоренте, 45+3 мин
ГОЛ! 2:2. Маркос Льоренте, 81 мин
ГОЛ! 3:2. Вирджил ван Дейк, 90+2 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Готовы отдать 15 тысяч гривен?
Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025