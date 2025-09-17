Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 22:06 |
170
0

Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков

Самым опытным является новичок «Ноттингема» Александр Зинченко

17 сентября 2025, 22:06 |
170
0
Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов 2025/26. Новый розыгрыш Лиги Европы и Лиги конференций начнется позже – 24 сентября и 2 октября соответственно.

В нынешнем сезоне на этапе лиги в еврокубках выступят 13 украинских легионеров.

Самым опытным среди них в этих соревнованиях является Александр Зинченко – 41 матч в Лиге чемпионов. Однако есть одно «но»: украинец не попал в заявку «Ноттингема» на основной раунд Лиги Европы.

Украинские легионеры в еврокубках 2025/26

Лига чемпионов

  • Илья Забарный (ПСЖ)
  • Андрей Лунин (Реал)
  • Роман Яремчук (Олимпиакос)
  • Анатолий Трубин (Бенфика)
  • Георгий Судаков (Бенфика)
  • Алексей Кащук (Карабах)

Лига Европы

  • Артем Довбик (Рома)
  • Александр Зинченко (Ноттингем, вне заявки)

Лига конференций

  • Даниил Игнатенко (Слован)
  • Николай Кухаревич (Слован)
  • Павел Исенко (Университета)
  • Александр Романчук (Университета)
  • Эдуард Соболь (Страсбург)
  • Денис Костышин (Дрита)
По теме:
ВИДЕО. Полное доминирование. Хвича забил второй гол в матче ПСЖ – Аталанта
Аякс – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций статистика Илья Забарный Андрей Лунин Роман Яремчук Анатолий Трубин Георгий Судаков Алексей Кащук Артем Довбик Александр Зинченко Даниил Игнатенко Николай Кухаревич Павел Исенко Александр Романчук (1999) Эдуард Соболь Денис Костышин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17 сентября 2025, 03:33 0
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»

Украинка готовится к старту чемпионата мира

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17 сентября 2025, 16:44 20
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика
Футбол | 17.09.2025, 22:37
Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика
Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
15.09.2025, 22:18
Бокс
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
16.09.2025, 00:26
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 3
Бокс
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем