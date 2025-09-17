Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков
Самым опытным является новичок «Ноттингема» Александр Зинченко
16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов 2025/26. Новый розыгрыш Лиги Европы и Лиги конференций начнется позже – 24 сентября и 2 октября соответственно.
В нынешнем сезоне на этапе лиги в еврокубках выступят 13 украинских легионеров.
Самым опытным среди них в этих соревнованиях является Александр Зинченко – 41 матч в Лиге чемпионов. Однако есть одно «но»: украинец не попал в заявку «Ноттингема» на основной раунд Лиги Европы.
Украинские легионеры в еврокубках 2025/26
Лига чемпионов
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Андрей Лунин (Реал)
- Роман Яремчук (Олимпиакос)
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Алексей Кащук (Карабах)
Лига Европы
- Артем Довбик (Рома)
- Александр Зинченко (Ноттингем, вне заявки)
Лига конференций
- Даниил Игнатенко (Слован)
- Николай Кухаревич (Слован)
- Павел Исенко (Университета)
- Александр Романчук (Университета)
- Эдуард Соболь (Страсбург)
- Денис Костышин (Дрита)
