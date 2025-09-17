Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков

16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов 2025/26. Новый розыгрыш Лиги Европы и Лиги конференций начнется позже – 24 сентября и 2 октября соответственно.

В нынешнем сезоне на этапе лиги в еврокубках выступят 13 украинских легионеров.

Самым опытным среди них в этих соревнованиях является Александр Зинченко – 41 матч в Лиге чемпионов. Однако есть одно «но»: украинец не попал в заявку «Ноттингема» на основной раунд Лиги Европы.

Украинские легионеры в еврокубках 2025/26

Лига чемпионов

Илья Забарный (ПСЖ)

Андрей Лунин (Реал)

Роман Яремчук (Олимпиакос)

Анатолий Трубин (Бенфика)

Георгий Судаков (Бенфика)

Алексей Кащук (Карабах)

Лига Европы

Артем Довбик (Рома)

Александр Зинченко (Ноттингем, вне заявки)

Лига конференций