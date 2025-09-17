В четверг, 18 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Наполи». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Сити

Довольно неоднозначным получился старт сезона у манчестерского клуба. В 1-м туре Премьер-лиги коллектив разгромил «Вулвергемптон» со счетом 4:0, однако в 2-х следующих матчах потерпел поражение против «Тоттенгема» и «Брайтона». Сразу после международного перерыва коллектив принял участие в манчестерском дерби, где без проблем со счетом 3:0 одолел «МЮ». С 6 баллами на счету «горожане» занимают 8-е место турнирной таблицы АПЛ.

Сейчас у клуба есть небольшие кадровые проблемы – против «Наполи» из-за травм точно не сыграют Шерки, Аит-Нури, Ковачич и Мармуш.

Наполи

Действующие победители чемпионата Италии начали сезон очень мощно. В 3-х стартовых турах Серии А неаполитанцы одолели «Сассуоло», «Кальяри» и «Фиорентину» с общим счетом 6:1. И хотя статус некоторых соперников коллектива не впечатляет, «Наполи» доминировали и преобладали по игре в каждом поединке этого сезона. 9 зачетных баллов позволяют команде занимать 1-е место турнирной таблицы на данный момент.

Летом коллектив усилил состав подписаниями Лукки, Бейкемы, Гутьерреса, Вани Милинковича-Савича, Эльмаса и Гойлунда (последние 3 итальянцы взяли в аренду).

Личные встречи

Последний раз команды играли между собой еще в 2017 году на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда в обоих поединках с общим счетом 6:3 победил «Манчестер Сити».

Интересные факты

Беспроигрышная выездная серия «Наполи» продолжается уже 7 поединков подряд. За это время коллектив трижды сыграл вничью и четыре раза победил.

«Наполи» пропустило всего 1 мяч в текущем сезоне Серии А – лучший показатель среди всех команд турнира.

«Ман Сити» отличились 8 забитыми мячами в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат.

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Гвардиол, Диаш, Хусанов – Родри, Рейндерс – Доку, Фоден, Силва – Голланд

Наполи: Мерет – Спинаццола, Буонджорно, Бейкема, ди Лоренцо – Лоботка – Мактоминей, где Брюйне, Ангисса, Политано – Гойлунд

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.