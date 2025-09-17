Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Давид Луис выйдет в старте Пафоса на матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 19:01 |
261
0

Давид Луис выйдет в старте Пафоса на матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса

Поединок первого тура еврокубка состоится 17 сентября и начнется в 19:45 по Киеву

17 сентября 2025, 19:01 |
261
0
Давид Луис выйдет в старте Пафоса на матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса
ФК Олимпиакос

17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос (Греция) и Пафос (Кипр).

Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Хосе Луис Мендилибар и Хуан Карлос Карседо назвали стартовые составы своих подопечных.

В составе гостей с первых минут выйдет известный 38-летний бразильский центрбек Давид Луис. Он дебютирует в старте Пафоса, а также впервые с сезона 2017/18 сыграет в главном еврокубке.

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук пропускает поединок из-за травмы икры.

Стартовые составы на матч Олимпиакос – Пафос

По теме:
Славия Прага – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны составы команд матча Лиги чемпионов Славия – Буде-Глимт
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Славия Прага – Буде-Глимт
Давид Луис Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар Хуан Карлос Карседо стартовые составы Лига чемпионов Пафос Олимпиакос Пирей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье Ставки – Шахтер – 0:1. Первый от Мейреллиша. Видео гола и обзор
Футбол | 17 сентября 2025, 18:28 0
Полесье Ставки – Шахтер – 0:1. Первый от Мейреллиша. Видео гола и обзор
Полесье Ставки – Шахтер – 0:1. Первый от Мейреллиша. Видео гола и обзор

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 9
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16.09.2025, 20:59
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 11
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 3
MMA
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем