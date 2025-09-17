Давид Луис выйдет в старте Пафоса на матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса

17 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос (Греция) и Пафос (Кипр).

Поединок пройдет на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Перед стартом противостояния наставники коллективов Хосе Луис Мендилибар и Хуан Карлос Карседо назвали стартовые составы своих подопечных.

В составе гостей с первых минут выйдет известный 38-летний бразильский центрбек Давид Луис. Он дебютирует в старте Пафоса, а также впервые с сезона 2017/18 сыграет в главном еврокубке.

Украинский форвард хозяев Роман Яремчук пропускает поединок из-за травмы икры.

Стартовые составы на матч Олимпиакос – Пафос