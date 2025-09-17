В пятый раз в истории Лиги чемпионов был зафиксирован счет 4:4 в матче
«Ювентус» дважды сыграл с таким счетом против немецких команд
Матч первого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд завершился результативной ничьей 4:4.
В пятый раз в истории Лиги чемпионов был зафиксирован такой счет.
«Ювентус» при этом дважды участвовал в подобных результатах, и дважды соперниками «бьянконери» были клубы из Германии: «Гамбург» и дортмундская «Боруссия».
Счет 4:4 в истории Лиги чемпионов
- 2000: Гамбург – Ювентус – 4:4
- 2009: Челси – Ливерпуль – 4:4
- 2015: Байер – Рома – 4:4
- 2019: Челси – Аякс – 4:4
- 2025: Ювентус – Боруссия Дортмунд – 4:4
