Лига чемпионов
17 сентября 2025, 15:33 | Обновлено 17 сентября 2025, 15:47
В пятый раз в истории Лиги чемпионов был зафиксирован счет 4:4 в матче

«Ювентус» дважды сыграл с таким счетом против немецких команд

В пятый раз в истории Лиги чемпионов был зафиксирован счет 4:4 в матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч первого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд завершился результативной ничьей 4:4.

В пятый раз в истории Лиги чемпионов был зафиксирован такой счет.

«Ювентус» при этом дважды участвовал в подобных результатах, и дважды соперниками «бьянконери» были клубы из Германии: «Гамбург» и дортмундская «Боруссия».

Счет 4:4 в истории Лиги чемпионов

  • 2000: Гамбург – Ювентус – 4:4
  • 2009: Челси – Ливерпуль – 4:4
  • 2015: Байер – Рома – 4:4
  • 2019: Челси – Аякс – 4:4
  • 2025: Ювентус – Боруссия Дортмунд – 4:4
Ювентус Боруссия Дортмунд статистика Лига чемпионов Гамбург
