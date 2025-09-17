Максимальная поддержка. Все билеты на матч Александрия – Динамо проданы

В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между представителями Украинской Премьер-лиги – «Александрией» и «Динамо».

Принимать поединок будет арена «Ника» в городе Александрия. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Перед началом противостояния пресс-служба «Александрии» сообщила, что все билеты на матч с «бело-синими» проданы, ожидается максимальное допустимое количество зрителей.