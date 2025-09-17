Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максимальная поддержка. Все билеты на матч Александрия – Динамо проданы
Кубок Украины
Максимальная поддержка. Все билеты на матч Александрия – Динамо проданы

Матч 1/16 финала Кубка Украины начнется 17 сентября в 18:00

ФК Александрия

В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между представителями Украинской Премьер-лиги – «Александрией» и «Динамо».

Принимать поединок будет арена «Ника» в городе Александрия. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Перед началом противостояния пресс-служба «Александрии» сообщила, что все билеты на матч с «бело-синими» проданы, ожидается максимальное допустимое количество зрителей.

Александрия Динамо Киев Кубок Украины по футболу билеты Александрия - Динамо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
бумбокс
Круто.Значить буде класна атмосфера !
Ответить
+1
Перець
оце буде рвань
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Всі - це скільки? 
Прийдуть подивитись як Динамо їм повну торбу наб'є. 
Ответить
-1
