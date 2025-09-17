Кубок Украины17 сентября 2025, 12:54 |
Максимальная поддержка. Все билеты на матч Александрия – Динамо проданы
Матч 1/16 финала Кубка Украины начнется 17 сентября в 18:00
В среду, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины между представителями Украинской Премьер-лиги – «Александрией» и «Динамо».
Принимать поединок будет арена «Ника» в городе Александрия. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Перед началом противостояния пресс-служба «Александрии» сообщила, что все билеты на матч с «бело-синими» проданы, ожидается максимальное допустимое количество зрителей.
Прийдуть подивитись як Динамо їм повну торбу наб'є.