Дарья Снигур – Кристина Дмитрюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье
17 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.
Во втором раунде украинка сыграет против «нейтралки» Кристины Дмитрюк (WTA 263). Поединок состоится вторым запуском на корте Caldas da Rainha после игры Ракотоманга – Ли.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Евы Веддер, либо против Габриэлы Кнутсон.
