Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Кристина Дмитрюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 сентября 2025, 12:52 | Обновлено 17 сентября 2025, 12:57
80
0

Дарья Снигур – Кристина Дмитрюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье

17 сентября 2025, 12:52 | Обновлено 17 сентября 2025, 12:57
80
0
Дарья Снигур – Кристина Дмитрюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

17 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

Во втором раунде украинка сыграет против «нейтралки» Кристины Дмитрюк (WTA 263). Поединок состоится вторым запуском на корте Caldas da Rainha после игры Ракотоманга – Ли.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Евы Веддер, либо против Габриэлы Кнутсон.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Украинка на турнире WTA 125 в Португалии проиграла стартовый матч 0:6, 0:6
Мария Ноздрачева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трасляция
Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год
WTA Калдаш-да-Раинья Дарья Снигур смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 31
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025
Теннис | 17 сентября 2025, 11:16 0
Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025
Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025

Марта Костюк сыграет против Бузас Манейро, Свитолина поборется против Бадосы

Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 12:02
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 61
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем