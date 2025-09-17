Счет выставлен. Аллегри получил наказание за свои слова в адрес судей

Дисциплинарный комитет чемпионата Италии вынес решение главному тренеру «Милана» Массимилиано Аллегри за получение красной карточки в матче третьего тура Серии А против «Болоньи» (1:0).

Согласно решению руководства, наставник «дьяволов» пропустит следующий выездной матч с «Удинезе» и заплатит штраф в размере 10 тысяч евро за чрезмерно эмоциональную критику действий арбитров и системы VAR.

После первых трех туров чемпионата Италии «Милан» под руководством Аллегри занимает пятое место, имея в активе две победы и одно поражение (шесть очков).