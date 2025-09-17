Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Счет выставлен. Аллегри получил наказание за свои слова в адрес судей
Италия
17 сентября 2025, 11:40 | Обновлено 17 сентября 2025, 11:43
Счет выставлен. Аллегри получил наказание за свои слова в адрес судей

Тренер «Милана» не сдержался в поединке с «Болоньей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Дисциплинарный комитет чемпионата Италии вынес решение главному тренеру «Милана» Массимилиано Аллегри за получение красной карточки в матче третьего тура Серии А против «Болоньи» (1:0).

Согласно решению руководства, наставник «дьяволов» пропустит следующий выездной матч с «Удинезе» и заплатит штраф в размере 10 тысяч евро за чрезмерно эмоциональную критику действий арбитров и системы VAR.

После первых трех туров чемпионата Италии «Милан» под руководством Аллегри занимает пятое место, имея в активе две победы и одно поражение (шесть очков).

Массимилиано Аллегри Милан чемпионат Италии по футболу Серия A дисквалификация Болонья штрафы Милан - Болонья
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
