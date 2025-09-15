ФОТО. Аллегри вынужденно заменил голкипера, а в конце матча получил красную

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
15 сентября 2025, 14:59 |
14 сентября Милан минимально переиграл Болонью 1:0, а Майк Меньян получил травму

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

14 сентября состоялся матч третьего тура Серии А 2025/26 между командами Милан и Болонья.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу россонери. Единственный гол на 61-й минуте забил Лука Модрич.

На 55-й минуте наставник Милана Массимилиано Аллегри вынужденно заменил голкипера Майка Меньяна на второго вратаря команды Пьетро Терраччано.

Меньян получил травму ноги. После оказанной медицинский помощи Майк покинул поле, не сумев продолжить игру.

В конце второго тайма Аллегри получил красную карточку. Специалист был возмущен действиями рефери и выразил претензии резервному судье из-за того, что главный арбитр матча Маттео Марченаро не назначил пенальти в ворота Болоньи после падения Кристофер Нкунку – игрок гостей Ремо Фройлера выставил ногу, из-за которой Нкунку и свалился на газон.

Рефери посмотрел VAR и не стал указывать на 11-метровую точку.

ФОТО. Аллегри вынужденно заменил голкипера – травма Майка Меньяна

ФОТО. Аллегри получил красную карточку в матче Милан – Болонья

Видеообзор матча Милан – Болонья (1:0)

